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Денежный рынок: потери ликвидности минимальны
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Денежный рынок: потери ликвидности минимальны
Экономика, 18 янв 2011, 13:09
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Денежный рынок: потери ликвидности минимальны
Начало налогового периода не отразилось на денежном рынке. Несмотря на уплату страховых взносов в фонды, сумма остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ практически не изменилась и составила 1,67 трлн руб.

Начало налогового периода не отразилось на денежном рынке. Несмотря на уплату страховых взносов в фонды, сумма остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ практически не изменилась и составила 1,67 трлн руб. Ставки по кредитам o/n для банков первого круга при этом колебались в диапазоне 2,0-2,75%, не превышая уровень доходности сопоставимого по срокам депозита в ЦБ, отмечают в Газпромбанке.

На начало операционного дня 18 января 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ), в целом по Российской Федерации, составили 642,6 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 456,9 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 января 2011г. составляли 1 трлн 28,8 млрд руб. Объем временно свободных средств федерального бюджета РФ, размещенных на депозитах коммерческих банков, на начало операционного дня 18 января 2011г. не изменился и составил 99,40 млрд руб. Сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности сложилось положительным на уровне 563,5 млрд руб.

Объем рынка ОБР на начало операционного дня 18 января 2011г. не изменился и составил 596,9 млрд руб. (по номиналу), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По данным НБ "Траст", главный индикатор потребности в ликвидности - средняя стоимость фондирования через однодневное междилерское РЕПО под залог ОФЗ и облигаций первого эшелона, несмотря на налоги, накануне удержалась на минимальном за последние 3 месяца уровне - 3,3%.

На начало операционного дня 18 января 2011г. задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО составила:
- по операциям на аукционной основе - 2 млрд 323,2 млн руб.;
- по операциям с фиксированной ставкой - 0,0 млн руб.

ЦБ РФ объявил параметры назначенных на 18 января 2011г. аукционов прямого РЕПО:
для операций сроком на один день лимит предоставляемых денежных средств - 10 млрд руб.;
минимальная процентная ставка - 5,00% годовых;
код расчетов - S0;
для операций сроком на одну неделю лимит предоставляемых денежных средств - 10 млрд руб.;
минимальная процентная ставка - 5,00% годовых;
- код расчетов - S1.

При этом, первая часть назначенного на 18 января 2011г. аукциона прямого РЕПО сроком на один день по результатам сбора заявок была признана несостоявшейся, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

На начало операционного дня 18 января 2011г. задолженность кредитных организаций РФ перед Банком России по обеспеченным кредитам, предоставляемым ежедневно в целях поддержания и регулирования ликвидности банковской системы, составила:
- по кредитам overnight - 341,8 млн руб., после погашения задолженности по внутридневным кредитам в объеме 96,73 млрд руб.;
- по ломбардным кредитам - 2 млрд 51,0 млн руб.;
- по кредитам, обеспеченным "нерыночными" активами или поручительствами, - 10 млрд 974,3 млн руб.

ЦБ РФ во вторник, 18 января, объявил условия проведения 19 января 2011г. операций по предоставлению коммерческим банкам обеспеченных кредитов Банка России.

Фиксированные процентные ставки по ломбардным кредитам под залог ценных бумаг, установленные ЦБ РФ на 19 января составляют:
на срок один календарный день - 6,75% годовых;
на срок семь календарных дней - 6,75% годовых;
на срок 30 календарных дней - 6,75% годовых.

Фиксированные процентные ставки по другим кредитам, обеспеченным "нерыночными" активами или поручительствами, установленные ЦБ РФ на 19 января составляют:
на срок до 90 календарных дней - в размере 6,75% годовых;
на срок от 91 до 180 календарных дней - в размере 7,25% годовых.

По словам экспертов Газпромбанка, до конца недели существенных колебаний (как по ставкам, так и по объемам ликвидности) не ожидается, так как потенциальные притоки и оттоки средств более или менее равномерно распределены по времени. Во вторник банки выставляют котировки на уровне 2,75-3,25% по кредитам o/n для высококачественных заемщиков, однако в течение дня диапазон может снизиться и приблизиться к вчерашним уровням.

В конце недели банкам предстоит заплатить треть суммы начисленного по итогам четвертого квартала НДС, что может вызвать непродолжительный рост краткосрочных ставок. Однако в текущих условиях выплата 200-250 млрд руб. вряд ли способна вывести денежный рынок из равновесия.

Quote.rbc.ru

Теги: ЦБ
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