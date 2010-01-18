Акции российских компаний сегодня дорожают

Торги на российском рынке акций начались сегодня со снижения ведущих фондовых индексов. Однако спустя несколько часов после начала торговой сессии котировки большинства голубых фишек вышли в положительную зону.

Во второй половине дня рост котировок продолжился. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ вырос на 1,31% - до 1471,67 пункта, индекс РТС поднялся до отметки 1572,21 пункта, что на 0,83% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сегодня фондовая биржа РТС начала расчет нового индекса - RTS Standard - на основе цен сделок и котировок пятнадцати наиболее ликвидных акций российского фондового рынка. Первое значение индекса RTS Standard на 18 января с.г. на момент открытия торговой сессии составило 10123,03 пунктов. Расчет индекса осуществляется на основе цен акций, выраженных в рублях.

На ФБ ММВБ в лидерах роста бумаги Сбербанка (+2,21%), Газпрома (+0,86%), ГМК "Норильский никель" (+1,42%), ЛУКОЙЛа (+0,58%), "Северстали" (+5,55%) и МТС (+4,48%). В РТС растут котировки Сбербанка (+2,26%), Газпрома (+0,78%), "Норникеля" (+1,54%), "Сургутнефтегаза" (+1,61%), "Татнефти" (+1,29%) и ФСК ЕЭС (+1,2%).

Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что сегодня выходной день в США, поэтому в отсутствие основных игроков на финансовых рынках российский рынок акций следует вслед за европейскими фондовыми индикаторами и динамикой цен на сырье. Индекс ММВБ прибавляет 1%, но все равно остается ниже максимума прошлой недели, говорит эксперт.

Отсутствие на рынке американцев и полный штиль в отношении выходящих статистических данных позволяют рассчитывать на продолжение слабо поступательного движения на нашем рынке во второй половине сегодняшнего дня, подчеркнул С.Клещев.