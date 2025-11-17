Наиболее выгодные России для свободной торговли страны. Инфографика

Монголия, Кения, Турция являются странами, с которыми России наиболее выгодно заключить договор о свободной торговле. Это следует из статьи «В поисках торговых партнеров для России: оценка целесообразности заключения соглашений о свободной торговле на основе метода главных компонент», опубликованной в журнале «Вопросы экономики» (материал есть у РБК).

В качестве возможных партнеров авторы рассматривали 39 стран. В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что «ряд стран из этого списка действительно находятся в фокусе нашего внимания». Среди потенциальных стран авторы научной статьи рассматривали государства из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Недружественных стран среди них нет.

Как считался рейтинг: с учетом показателей внешней торговли России это страны по трем блокам: экономическая привлекательность партнера для России, потенциал снижения торговых барьеров и риски открытия отечественного рынка для импорта из этих стран. Исследование построено на данных Всемирного банка, Международного торгового центра, Всемирной торговой организации (ВТО) и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Подробнее о том, чем привлекла ученых каждая страна — в подписке РБК.