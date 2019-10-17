Экономика , 17 окт, 12:00
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Задайте вопрос Максиму Орешкину. Онлайн на РБК
25 октября министр экономического развития Максим Орешкин ответит на самые интересные вопросы читателей РБК. За неделю до беседы, с 17 октября, РБК открывает сбор вопросов министру
Задайте вопрос Максиму Орешкину.
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК.
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К 9:00 читатели РБК задали министру экономического развития свыше 800 вопросов. На наиболее популярные и интересные Максим Орешкин ответит 25 октября.