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Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз
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Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз
Экономика, 07:00
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Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз
Дебиторская задолженность Росимущества по доходам, которые оно администрирует, за полгода выросла в 59 раз, до 445 млрд руб. Это суммарные обязательства арендаторов, пользующихся госсобственностью по всей стране
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) вошло в число крупнейших держателей дебиторской задолженности по доходам федерального бюджета. Его дебиторская задолженность (то, сколько должны агентству участники экономической деятельности, но фактически это обязательства Росимущества перед бюджетом) выросла в 59 раз в первом полугодии 2018 года и составила 445,5 млрд руб. по состоянию на 1 июля, следует из материалов Счетной палаты, поданных в Госдуму к проекту федерального бюджета на предстоящие три года.

На начало 2018 года дебиторская задолженность Росимущества составляла лишь 7,5 млрд руб. Теперь агентство занимает третье место по величине дебиторской задолженности после ФНС (1,04 трлн руб., или 40,7% совокупного объема) и ФТС (454,4 млрд руб., 17,7%).

Впрочем, формирование столь значительного объема дебиторской задолженности у Росимущества носит преимущественно технический характер — оно обусловлено вступившим 1 января 2018 года в силу федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций госсектора «Аренда», объясняет Счетная палата. Теперь агентство должно отражать дебиторскую задолженность по обязательствам арендаторов в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом (то есть включая ожидаемые поступления будущих периодов).

Росимущество по закону сдает в аренду на конкурсах и аукционах земельные участки, здания и помещения. Например, в 2017 году агентство заключило 1875 договоров аренды земли. РБК направил запрос в пресс-службу Росимущества.

Задолженность растет

Общая такая задолженность администраторов доходов перед федеральным бюджетом составила на 1 июля почти 2,6 трлн руб. (рост на 28% по сравнению с началом года), следует из данных Счетной палаты. Помимо внедрения нового стандарта учета «Аренда» на рост дебиторской задолженности перед бюджетом повлияли изменившиеся внешнеэкономические условия, снижение платежеспособности налогоплательщиков, неуплата налогоплательщиками текущих платежей, рост количества возбужденных исполнительных производств (в связи с внедрением электронного документооборота), недобросовестность арендаторов федерального имущества, перечисляет Счетная палата.

В составе дебиторской задолженности ФТС основную часть (58%, или 262 млрд руб.) традиционно составляет задолженность участников внешнеэкономической деятельности по штрафам за нарушение валютного законодательства, а также законодательства в области экспортного контроля. Большая часть этих штрафов выписана фирмам-однодневкам за незаконные валютные операции — например, мнимые сделки по выводу средств за рубеж путем заключения фиктивных внешнеторговых договоров.

Правительство в апреле 2016 года утвердило «дорожную карту» по работе с дебиторской задолженностью по доходам, однако проводимые в соответствии с этим документом мероприятия не привели к снижению задолженности, констатирует Счетная палата. «До настоящего времени основным механизмом по снижению показателей дебиторской задолженности является списание безнадежной к взысканию задолженности», — отмечают аудиторы. Например, та же ФТС в 2017 году списала 411 млрд руб. безнадежной задолженности по штрафам за валютные и экспортные нарушения.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: дебиторская задолженность , Росимущество , федеральный бюджет
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