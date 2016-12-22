Россия отменит льготы на импорт автокомпонентов для промсборки

Решение наконец одобрено Советом Евразийской экономической комиссии. Отменить льготы и уравнять ставки Россия была обязана еще с 1 июля в соответствии с обязательствами в ВТО

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил отмену Россией льготных таможенных пошлин на ввоз автомобильных компонентов для промышленной сборки, приведя ставки в соответствие с обязательствами во Всемирной торговой организации (ВТО). Это следует из заявления Евразийской экономической комиссии.

«Принято решение привести ставки ввозных таможенных пошлин «для промышленной сборки» в соответствие с обязательствами Российской Федерации в ВТО. В ходе присоединения к ВТО Россия получила право в течение переходного периода использовать индивидуальные преференциальные ставки ввозных пошлин на коды Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в наименовании которых содержится «для промышленной сборки», — пояснили в ЕЭК. Данное право истекало 1 июля 2018 года. После этого срока Россия должна была поднять пошлины на 3–10%.

«В соответствии с решением Совета ЕЭК Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме «для промышленной сборки», а также в обычном режиме для иных целей», — сказано в сообщении.

Задержка в отмене льготных пошлин была связана с тем, что некоторые страны — члены Евразийского союза выступили против этого, писала газета «Ведомости». Помимо России в Союз входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Какие именно страны выступали против обнуления льгот, издание тогда не раскрыло. В то же время представитель Минэкономразвития России тогда говорил, что решение о выравнивании ставок принципиально одобрено. Вопрос будет урегулирован в ближайшее время, отмечал собеседник.

Еще в июне Минпромторг подготовил проект обновленных правил предоставления госсубсидий автопроизводителям. В пояснительной записке к документу сообщается, что субсидии будут предоставлены для предотвращения ухудшения условий реализации инвестиционных проектов в рамках промышленной сборки в связи с принятыми обязательствами России по присоединению к ВТО.

Как отметил в беседе с РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, «с начала года автомобили подорожали в среднем на 7–8%, а отмена льгот на ввоз автокомпонентов дополнительно подтолкнет цены вверх на 2–3 п.п., но только на те автомобили, у которых высока доля этих компонентов при сборке». «Вообще топ-25 самых популярных в России автомобилей производятся локально; и спрос, и цена на эти модели не зависят от пошлин на импортируемые автокомпоненты или зависят минимально, — сказал он. — Кроме того, как только будут отменены льготы на импорт автокомпонентов, это создаст прямой стимул для остальных автопроизводителей вложить как можно больше в локализацию производства».

В то же время очень важен объем локального рынка, подчеркнул Жарский. «В России падают реальные доходы населения, спрос на автомобили снижается, а цены растут, и, возможно, мы одновременно с описанными тенденциями получим и сокращение модельного ряда: повышать локализацию тем проще, чем меньше моделей производит компания, — допустил он. — Так, одно лишь оснащение ГЛОНАСС одной из моделей может обходиться до $2 млн. Правительство, наряду с отменой льгот по промсборке, предлагает автопроизводителям СПИКи — специальные инвестиционные контракты, в которых можно сконфигурировать более удобные автопроизводителю условия, сохранив при этом налоговые льготы».