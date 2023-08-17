Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3. Видео

Появились кадры с открытия Путиным и Собяниным движения по МЦД-3

В Москве открыли движение по новому участку московского центрального диаметра — МЦД-3. На церемонию приехали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Третий диаметр связал Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги. МЦД будет идти от станции Зеленоград-Крюково на севере до станции Ипподром на юге.

Стоимость проезда в центральной зоне от станции Ховрино до станции Ухтомская составит 50 руб., по всей линии МЦД — 65 руб.