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Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3. Видео

Появились кадры с открытия Путиным и Собяниным движения по МЦД-3

В Москве открыли движение по новому участку московского центрального диаметра — МЦД-3. На церемонию приехали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Третий диаметр связал Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги. МЦД будет идти от станции Зеленоград-Крюково на севере до станции Ипподром на юге.

Стоимость проезда в центральной зоне от станции Ховрино до станции Ухтомская составит 50 руб., по всей линии МЦД — 65 руб.

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Теги
Владимир Путин Сергей Собянин МЦД Москва транспорт
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