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Ефимов заявил об утверждении проектов реорганизации девяти бывших промзон

Ефимов заявил об утверждении проектов реорганизации девяти бывших промзон Москвы
Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

За первое полугодие 2024 года в Москве утвердили реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в девяти случаях из них речь идет о редевелопменте бывших промзон. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки расположены по всей территории города и касаются следующих промзон: «Павелецкая», «Карачарово», «Южный порт», «Коломенское», «Котляково», «Вагоноремонт», «Дегунино-Лихоборы», Осташковское шоссе и «Прожектор». Всего на их месте будет выстроено порядка 3,1 млн кв. м недвижимости самого разного назначения — жилого, общественно-делового, производственного.

По оценкам заммэра Ефимова, редевелопмент этих девяти площадок потребует привлечения 745 млрд руб. инвестиций. Для города же совокупный бюджетный эффект составит 5 млрд руб. ежегодно. Кроме того, там появятся почти 37 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, самый крупный из указанных проектов — реорганизация бывшей промзоны «Южный порт», на него придется почти половина всей возведенной недвижимости. А это 1,5 млн кв. м, из которых две трети придется на жилье, еще 415 тыс. «квадратов» — на общественно-деловые объекты, включая образовательный комплекс, здание для подстанции скорой помощи, предприятия сферы услуг.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает реорганизацию неэффективно используемых участков и бывших промзон в современные кварталы. Задача — вернуть обширные территории в экономический оборот города. К настоящему дню в программу КРТ Москвы входит 236 проектов на разных этапах реализации. Общая площадь этих участков превышает 3,1 тыс. га.

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Теги
промзоны редевелопмент Москва Владимир Ефимов
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