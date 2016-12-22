Boeing спрогнозировал продажу за 20 лет 42,7 тыс. самолетов за $6,3 трлн

С учетом роста расходов на обслуживание авиапарка общий объем авиарынка до 2037 года Boeing оценил в $15 трлн

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Объединенный авиапарк всех авиакомпаний мира будет стареть быстрее, чем раньше, что приведет к росту спроса на новые пассажирские лайнеры, способные перевозить за раз более 30 человек, и грузовые коммерческие самолеты, следует из прогноза компании Boeing.

По подсчетам ее экспертов, в настоящее время в авиапарке всех авиакомпаний мира насчитывается более 900 таких самолетов, выпущенных свыше 25 лет назад. А в середине 2020-х годов возраста 25 лет будут ежегодно достигать более 500 самолетов, что вдвое больше, чем сейчас.

«По нашим данным, вместе с непрерывным ростом объемов перевозок нас ожидает широкомасштабный вывод самолетов из эксплуатации в связи с тем, что более возрастные самолеты устаревают и должны постепенно выводиться из глобального парка», — отмечает вице-президент по коммерческому маркетингу компании Boeing Рэнди Тинсет.

Старение парка вынудит авиакомпании увеличить закупки новых самолетов, предсказывают эксперты Boeing. По их прогнозу, в ближайшие 20 лет в мире будет продано 42 тыс. 730 новых пассажирских и грузовых лайнеров. Это примерно примерно на 4,1% больше, чем предсказывалось годом ранее (41,03 тыс.). При этом 44% всех новых самолетов заменят выведенные из эксплуатации, за счет оставшихся 56% общий авиапарк (с учетом остающихся в строю «старичков») вырастет (по сравнению с его нынешней численностью) вдвое. Всего к 2037 году в мире, по подсчетам Boeing, будет насчитываться 48 тыс. 540 пассажирских и грузовых лайнеров.

Наиболее быстрыми темпами, как ожидают эксперты Boeing, будет расти спрос на узкофюзеляжные самолеты, популярность которых подстегнет рост числа авиакомпаний-лоукостеров, а также необходимость обновления парков авиакомпаний из Китая и Юго-Восточной Азии. В общей сложности за 20 лет, по прогнозу Boeing, в мире будет продано $31,36 узкофюзеляжных самолетов общей стоимостью $3,5 трлн.

Широкофюзеляжных пассажирских лайнеров за тот же срок, как ожидается, будет продано 8070, а их общая стоимость составит $2,5 трлн. Кроме того, авиакомпании закупят около тысячи новых широкофюзеляжных грузовых самолетов​.​

Примерно 40% всех новых самолетов (16,93 тыс.), по прогнозу Boeing, закупят авиакомпании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китая. Примерно столько же закупят авиакомпании Северной Америки (8800) и Европы (8490) вместе взятые. Для обновления парка авиакомпаний России и СНГ, по прогнозу Boeing, будет закуплено 1290 новых самолетов.

Увеличение мирового авиапарка приведет к росту расходов на сервисные услуги, необходимые для обеспечения операционной деятельности авиакомпаний. Согласно прогнозу Boeing, в ближайшие 20 лет рынок коммерческих сервисов будет оцениваться в $8,8 трлн. Таким образом, общий объем авиарынка за 20 лет Boeing оценивает примерно в $15 трлн.