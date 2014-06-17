АСВ подсчитало неучтенных вкладчиков "Огней Москвы"

В автоматизированной банковской системе "Огней Москвы" отсутствовали сведения о 2 тыс. вкладчиках. Об этом говорится в распространенном 17 июня сообщении Агентства по страхованию вкладов.

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На счетах неучтенных вкладчиков находилось около 1 млрд руб. АСВ отметило, что восстанавливает информацию о клиентах банка на основе первичных бухгалтерских документов.

Клиентам "Огней Москвы", которые не согласны с суммой страхового возмещения, АСВ предложило обратиться в банк-агент (Сбербанк), заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и предоставить удостоверяющие личность документы.

4 июня АСВ сообщало, что в агентство обратился ряд вкладчиков "Огней Москвы", сведений о которых в реестре страховых выплат не оказалось.

Проблемы возникли у вкладчиков, оформивших депозиты в двух отделениях банка - на Новой Басманной и на Мясницкой. По словам клиентов банка, из выписок следовало, что их вклады были закрыты досрочно. Таким образом, они не попали в реестр, и им не полагается компенсация со стороны АСВ.

Тогда эксперты пояснили РБК, что подобная схема возможна только в случае мошенничества внутри банка.

Аналогичную схему применяли и в Мособлбанке. Его акционеры вывели примерно 55 млрд руб. за баланс кредитного учреждения, а депозиты физлиц на 16 млрд руб. остались на балансе, но отражались на счетах юридических лиц. В случае отзыва лицензии "внебалансовые" вкладчики остались бы без компенсации АСВ. В результате Центробанк принял решение санировать Мособлбанк с помощью СМП Банка.

ЦБ отозвал лицензию банка "Огни Москвы" 16 мая. В качестве причины регулятор назвал неспособность удовлетворить требования кредиторов и нарушение законов о банковской деятельности.

Александр Ратников