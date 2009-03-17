Минфин РФ представил проект федерального бюджета на 2009г.

Министерство финансов РФ представило в правительство уточненный проект федерального бюджета на 2009г., передает телеканал "Вести". Изменения в закон "О федеральном бюджете на 2009г. и на плановый период до 2010-2011гг." внесены финансовым ведомством накануне поздно вечером.

Параметры утвержденного годичного бюджета неизвестны. Кабинет министров рассмотрит данный законопроект на заседании 19 марта.

Напомним, 10 марта вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что его ведомство предлагает вернуться к годичному бюджету и признать бюджеты на 2010-2011гг. утратившими силу. "Такое снижение доходов, как то, что ожидается в 2010г., требует пересмотра многих параметров", - пояснил он. По словам А.Кудрина, после 2010г. возможен обратный переход к планированию бюджета на трехлетний период.

В экспертном обществе оправдывают переход к годичному бюджету в условиях мирового кризиса. Падение доходов и цены на нефть, а также доходов, не связанных с нефтью, оказалось более серьезным, чем предполагалось.

В Совете Федерации считают одногодичное бюджетное планирование "правильным решением правительства в нынешней ситуации". Как сказал член бюджетного комитета верхней палаты парламента Александр Починок, "сделать такой вынужденный шаг заставляет жизнь".

С ним согласен и первый заместитель председателя комитета СФ по промышленной политике Сергей Шатиров. "В условиях трудно прогнозируемой финансовой и экономической ситуации в мире сократить период планирования просто необходимо", - считает он. "Не зная, как поведет себя внешний рынок, делать длительные прогнозы, по которым должна жить страна, было бы шапкозакидательством", - заключил С.Шатиров.