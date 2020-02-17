Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции Общество, 18:09 В пресс-службе главы Оренбуржья объяснили волнением его оговорку о войне Общество, 18:03 Литва окончательно проиграла восьмилетний спор с «Газпромом» на €1,4 млрд Бизнес, 18:02 Протоиерей Смирнов ответил на подачу заявления в СК против него Общество, 17:59 Путин назначил нового посла России в Венесуэле Политика, 17:56 «Зенит» и «Сочи» объявили о переходе Кокорина Спорт, 17:51 Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа Экономика, 17:50 Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей Quote, 17:49 Касильяс поборется за пост президента Федерации футбола Испании Спорт, 17:47 Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу Политика, 17:38 МЧС назвало причину срабатывания датчика радиоактивности в банке в Москве Общество, 17:38 СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ Политика, 17:34 КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР Политика, 17:32 «Аэрофлот» опроверг данные о полете лайнера на низкой высоте над Лобней Общество, 17:11
Экономика ,  
0 

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Росстат актуализировал оценку промышленного производства на основе нового базисного года — 2018. Пересчет показал рост доли добычи нефти и газа в общей структуре добавленной стоимости с 34,3 до 38,9% за восемь лет
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Росстат впервые представил расчеты индекса промышленного производства на основе нового базисного года — 2018. Ранее в расчетах применялся 2010 год.

Доля добычи в производстве выросла

Переход на новый 2018 базисный год позволил получить более актуальную оценку отраслевой структуры российского производства. Несмотря на провозглашенный правительством курс на диверсификацию экономики, данные Росстата показали увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре добавленной стоимости.

  • Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год.
  • Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%.

Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов. Сохранилась доля текстильной и легкой промышленности (производство текстильных изделий, одежды и обуви) — 1,5%, отраслей, связанных с обработкой древесины, производством бумаги и бумажных изделий, — 4%, а также производством компьютеров — 3,8%.

Почему за основу взят именно 2018 год?

Индекс промпроизводства — относительный показатель, который характеризует динамику физического объема промпроизводства. По каждому виду деятельности Росстат формирует корзину наиболее представительных товаров. Но так как цены различаются в зависимости от вида деятельности и региона, напрямую сравнивать данные некорректно. Поэтому статистики берут за основу расчетов средние цены производителей в базисный год — наиболее устойчивый в плане структурных изменений.

ООН рекомендует обновлять базисный год не реже одного раза в пять лет. Росстат выбрал за основу 2018 год, поскольку считает данные за этот год наиболее достоверными и устойчивыми, пояснили в статистическом ведомстве.

В 2016 году в России произошел переход на новый классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД2 и видов продукции — ОКПД2. Трудности переходного периода удалось преодолеть к 2018 году, пояснила замначальника управления статистики предприятий Росстата Ольга Селезнева.

«Статистика была бы максимально точной, если менять базисный год ежегодно. Но в России это невозможно: из-за сжатых сроков формирования отчетности и большого числа корректировок отчетности со стороны предприятий более 80% предприятий впоследствии уточняют свою отчетность», — отметила Ольга Селезнева.

Изменения в основных отраслях

Росстат представил первые оценки промпроизводства в 2020 году на основе нового базисного года. Впоследствии показатели будут уточнены с учетом корректировок отчетности со стороны предприятий, пояснил замглавы Росстата Сергей Егоренко.

Как показали предварительные расчеты Росстата, промышленное производство выросло на 1,1% в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года. В январе 2019 года рост составил 2%, а в январе 2018 года — 2,7%.

  • Основной вклад в рост промпроизводства обеспечило развитие обрабатывающих производств — рост на 3,9% в январе 2020 года.
  • Продолжается стабильный рост переработки сельхозпродукции — на 11% в январе, наиболее высокий рост показала переработка фруктов и овощей — почти 25%. Самый высокий рост зафиксирован в производстве сахара — в три раза. «На такой рост повлияли рекордные сборы сахарной свеклы в 2019 году», — пояснила начальник управления статистики предприятий Елена Шустова.
  • В сырьевом секторе зафиксировано падение на 0,4%. Добыча нефти упала на 0,8%, угля — на 8,8%. «Это связано с истощением некоторых месторождений и ремонтом оборудования на некоторых шахтах», — пояснил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.
  • Добыча природного газа и газового конденсата показала рост на 4,3%, сжиженного природного газа (СПГ) — на 36,3% благодаря запуску второй и третьей линии завода «Ямал СПГ».
  • Рост добычи металлических руд составил 2,4%.
  • В электроэнергетике, снабжении газом и паром произошло падение на 4,7% из-за аномально теплой погоды.

Ретроспективный пересчет данных

Росстат провел ретроспективный пересчет данных за 2018 и 2019 года, учитывая новую структуру промпроизводства 2018 базисного года и корректировки данных, которые уточнили сами предприятия.

Годовой индекс промпроизводства за 2018 год был скорректирован в сторону увеличения — с 2,9 до 3,5%.

  • При этом рост в добыче был снижен с 4,1 до 3,8%.
  • Показатель роста производства в обрабатывающих отраслях был увеличен с 2,6 до 3,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — с 1,6 до 2,2%, в водоснабжении, водоотведении и организации сбора и утилизации отходов — с 2 до 2,9%.

В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Росстат, промышленное производство, диверсификация, добыча углеводородов
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Промышленный рост в России в 2019 году замедлился
Экономика
Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре
Экономика
Промпроизводство в России в мае замедлилось до минимума с конца 2017 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter