Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов. Сохранилась доля текстильной и легкой промышленности (производство текстильных изделий, одежды и обуви) — 1,5%, отраслей, связанных с обработкой древесины, производством бумаги и бумажных изделий, — 4%, а также производством компьютеров — 3,8%.
Почему за основу взят именно 2018 год?
Индекс промпроизводства — относительный показатель, который характеризует динамику физического объема промпроизводства. По каждому виду деятельности Росстат формирует корзину наиболее представительных товаров. Но так как цены различаются в зависимости от вида деятельности и региона, напрямую сравнивать данные некорректно. Поэтому статистики берут за основу расчетов средние цены производителей в базисный год — наиболее устойчивый в плане структурных изменений.
ООН рекомендует обновлять базисный год не реже одного раза в пять лет. Росстат выбрал за основу 2018 год, поскольку считает данные за этот год наиболее достоверными и устойчивыми, пояснили в статистическом ведомстве.
В 2016 году в России произошел переход на новый классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД2 и видов продукции — ОКПД2. Трудности переходного периода удалось преодолеть к 2018 году, пояснила замначальника управления статистики предприятий Росстата Ольга Селезнева.
«Статистика была бы максимально точной, если менять базисный год ежегодно. Но в России это невозможно: из-за сжатых сроков формирования отчетности и большого числа корректировок отчетности со стороны предприятий более 80% предприятий впоследствии уточняют свою отчетность», — отметила Ольга Селезнева.
Изменения в основных отраслях
Росстат представил первые оценки промпроизводства в 2020 году на основе нового базисного года. Впоследствии показатели будут уточнены с учетом корректировок отчетности со стороны предприятий, пояснил замглавы Росстата Сергей Егоренко.
Как показали предварительные расчеты Росстата, промышленное производство выросло на 1,1% в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года. В январе 2019 года рост составил 2%, а в январе 2018 года — 2,7%.
- Основной вклад в рост промпроизводства обеспечило развитие обрабатывающих производств — рост на 3,9% в январе 2020 года.
- Продолжается стабильный рост переработки сельхозпродукции — на 11% в январе, наиболее высокий рост показала переработка фруктов и овощей — почти 25%. Самый высокий рост зафиксирован в производстве сахара — в три раза. «На такой рост повлияли рекордные сборы сахарной свеклы в 2019 году», — пояснила начальник управления статистики предприятий Елена Шустова.
- В сырьевом секторе зафиксировано падение на 0,4%. Добыча нефти упала на 0,8%, угля — на 8,8%. «Это связано с истощением некоторых месторождений и ремонтом оборудования на некоторых шахтах», — пояснил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.
- Добыча природного газа и газового конденсата показала рост на 4,3%, сжиженного природного газа (СПГ) — на 36,3% благодаря запуску второй и третьей линии завода «Ямал СПГ».
- Рост добычи металлических руд составил 2,4%.
- В электроэнергетике, снабжении газом и паром произошло падение на 4,7% из-за аномально теплой погоды.
Ретроспективный пересчет данных
Росстат провел ретроспективный пересчет данных за 2018 и 2019 года, учитывая новую структуру промпроизводства 2018 базисного года и корректировки данных, которые уточнили сами предприятия.
Годовой индекс промпроизводства за 2018 год был скорректирован в сторону увеличения — с 2,9 до 3,5%.
- При этом рост в добыче был снижен с 4,1 до 3,8%.
- Показатель роста производства в обрабатывающих отраслях был увеличен с 2,6 до 3,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — с 1,6 до 2,2%, в водоснабжении, водоотведении и организации сбора и утилизации отходов — с 2 до 2,9%.
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.