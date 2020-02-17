Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Росстат актуализировал оценку промышленного производства на основе нового базисного года — 2018. Пересчет показал рост доли добычи нефти и газа в общей структуре добавленной стоимости с 34,3 до 38,9% за восемь лет

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Росстат впервые представил расчеты индекса промышленного производства на основе нового базисного года — 2018. Ранее в расчетах применялся 2010 год.

Доля добычи в производстве выросла

Переход на новый 2018 базисный год позволил получить более актуальную оценку отраслевой структуры российского производства. Несмотря на провозглашенный правительством курс на диверсификацию экономики, данные Росстата показали увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре добавленной стоимости.

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год.