Сотрудники Gucci и Louis Vuitton обвинили своих работодателей в сговоре

Компании договорились не принимать на работу сотрудников, которые работали на конкурентов

Фото: Mary Altaffer / AP

Сотрудники Saks, Gucci и Louis Vuitton подали иск в федеральный суд Бруклина, обвинив компании в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg.

Истцы утверждают, что вышеупомянутые компании договорились не принимать на работу людей, которые работали на конкурентов меньше чем за полгода до этого. По их словам, тем самым они сузили возможность нахождения новой работы.

По словам одного из истцов, она после работы в магазине товаров премиального сегмента Saks пыталась устроиться в Louis Vuitton, однако получила оттуда сообщение, что существует четкое указание не брать человека, который только недавно ушел с предыдущей работы.

Saks, Gucci America и Louis Vuitton на запросы Bloomberg оперативно не ответили.

Похожий иск рассматривался в 2015 году. Тогда в сговоре обвиняли Apple, Google, Intel и Adobe Systems, которые договорились не принимать на работу специалистов, работавших у конкурентов. Тогда компаниям пришлось выплатить $415 млн в качестве компенсации.