В Таиланде допустили перенос сроков раздачи цифровых денег населению
В Таиланде запланированная на май реализация программы по начислению цифровой валюты на сумму $14 млрд на электронные кошельки граждан может быть перенесена из-за возражений государственных ведомств, сообщило агентство Bloomberg.
Заместитель министра финансов королевства Джулапун Аморнвиват заявил, что против так называемой программы цифровых кошельков выступила Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, не раскрыв причины своей реакции. «Сейчас похоже, что мы не успеем к маю, — приводит его слова Bloomberg. — Мы по-прежнему привержены реализации этого проекта, несмотря на задержку».
Аморнвиват сообщил о планах запросить консультации и других государственных ведомств.
Агентство обращает внимание, что именно эта инициатива стала основой предвыборной кампании премьер-министра Сеттхи Тхависина и позволила его партии «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») сформировать правящую коалицию в правительстве в конце 2023 года. Тхависин считал, что эта мера окажет позитивное влияние на экономический рост страны.
Первоначально план предусматривал начисление на электронные кошельки по 10 тыс. бат ($281,37) примерно 55 млн тайцев в возрасте от 16 лет и старше (всего в стране живет почти 71 млн человек. — РБК). Позднее на фоне проблем с формированием бюджета количество участников программы сократили до 50 млн за исключением лиц с высоким доходом, пишет Bloomberg.
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