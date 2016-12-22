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Австралия пожаловалась в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина
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Австралия пожаловалась в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина
Экономика, 05:34
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Австралия пожаловалась в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина
По мнению Канберры, «меры по распределению, лицензированию и продажам» вина, которые предпринимают власти в Канаде, могут привести к «дискриминации» импортного вина на канадском рынке
Виноградники в Грейт Уэстерн, Австралия (Фото: Carla Gottgens / Bloomberg)

Австралия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Канаду. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает канадский телеканал CBC News.

Обращение, как уточняется в жалобе, было связано с тем, что «ряд мер по распределению, лицензированию и продаже вин в Канаде, например наценки, пошлины и налоги, вводимые в отношении иностранной продукции федеральными и местными властями монархии, могут», по мнению Канберры, «прямо или косвенно дискриминировать импортное вино в стране».

В октябре подобную жалобу в ВТО, как напоминает CBC News, в отношении Британской Колумбии (провинции на западе Канады) подали США. Власти региона Вашингтон тогда обвинил в обеспечении «несправедливого преимущества [на рынке] для местных виноградников». Таким образом, для вин Британской Колумбии конкуренция со стороны произведенного в Штатах напитка была уничтожена, говорилось в документе.

Теперь эти доводы, как замечает телеканал, подтвердила и Австралия. Однако подобная ситуация, по информации Канберры, наблюдается не только в Британской Колумбии, но и в других провинциях монархии, в частности, в Онтарио, Квебеке и Новой Шотландии.

Комментируя это, представитель Ми­нистерства междуна­родных дел Канады Наташа Нистром заявила, что контроль за распространением и продажей алкогольных напитков входит в полномочия региональных властей и никак не регулируется на федеральном уровне. «Правительство [Канады] тесно сотрудничает со всеми провинциями и территориями, чтобы гарантировать, что их политика распределения и сбыта алкоголя соответствует нашим обязательствам в области международной торговли», — добавила она, отметив также, что власти Канады «будут продолжать внимательно рассматривать просьбы о консультациях по этому вопросу от любого члена ВТО».

В Министерстве финансов Онтарио, которое отвечает за политику в отношении распространения алкоголя в регионе, в свою очередь заявили, что «серьезно относятся к обязательствам [Канады] в международной торговле». После жалобы Австралии в ведомстве пообещали «сотрудничать по этому вопросу с МИД» страны. «Хотя импортные вина являются ключевой категорией в провинции (примерно 76% от всего числа проданных вин), мы также гордимся нашими усилиями по поддержке винодельческих предприятий Онтарио», — заключил представитель министерства.​

Теперь, по правилам ВТО, как замечает Reuters, у Канады есть 60 дней для урегулирования спора с Австралией. В противном случае после истечения этого срока Канберра может попросить Всемирную торговую организацию «заставить Канаду изменить свои законы, либо же подвергнуть ее риску торговых санкций».

Согласно данным Международной организации вина (OIV), в 2016 году Канада занимала пятое место в списке крупнейших стран-импортеров вина. В последние два финансовых года объемы экспорта австралийской винодельческой продукции в Канаду составили около $150 млн.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Австралия , Канада , ВТО
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