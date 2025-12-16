 Перейти к основному контенту
Министр ЕЭК заявил о снижении пошлин на поставки в Индонезию в пять раз

Средняя ставка импортных пошлин Индонезии для поставщиков ЕАЭС, в том числе России, снизится более чем в пять раз, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в статье для РБК
Андрей Слепнев
Андрей Слепнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и Индонезии позволит диверсифицировать номенклатуру поставок ЕАЭС и «закрепиться на рынке с растущим потребительским спросом», написал в статье для РБК министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По его словам, средняя ставка индонезийской пошлины для поставщиков евразийского объединения снизится более чем в пять раз. «Для бизнеса стран ЕАЭС это шанс занять устойчивую позицию на рынке, который до сих пор был закрыт высокими тарифными барьерами», — считает министр ЕЭК.

Договор с Индонезией должен быть подписан на встрече Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в конце текущей недели. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией в начале декабря.

Индонезия не только четвертая по численности населения страна в мире (283,5 млн человек), но и крупнейшая экономика АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), занимающая 16-е место в мире по номинальному ВВП и 7-е — по ВВП по паритету покупательной способности, пишет Слепнев.

Больше всего товарооборота ЕАЭС и Индонезии приходится на Россию — порядка 93% по показателям 2025 года. Российско-индонезийский товарооборот в 2024 году составил $4,3 млрд, сообщал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

В рамках проекта соглашения с Индонезией страны ЕАЭС согласовали график взаимных обязательств по снижению пошлин на отдельные позиции экспорта и импорта. Часть пошлин будет обнулена сразу после вступления соглашения в силу, часть — поэтапно в течение периода от трех до 15 лет. В частности, в течение десяти лет с момента начала действия соглашения будут снижены до нуля пошлины на различные виды удобрений. В перечень подпадающих под обнуление пошлин товаров включена и продукция химии и нефтегазохимии, черной и цветной металлургии, лесопереработки, радиоэлектроники (компьютеры, смартфоны и т.д.). Кроме того, Индонезия обязалась обнулить импортные пошлины на широкий круг продукции агропромышленного комплекса. Россия планирует наращивать поставки минеральных удобрений для индонезийских аграриев, сообщали в Минпромторге.

Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ЕАЭС Индонезия внешняя торговля ратификация

