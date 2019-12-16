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Минтруд предложил ускорить выдачу маткапитала
Ведомство решило ускорить рассмотрение заявлений об использовании средств маткапитала более чем в два раза: срок принятия решений предложено сократить с месяца до 12 дней, а перечисления средств — с 10 до 3 суток
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтруд подготовил проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.

Кроме того, предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с нынешних 14 дней до 5 дней с даты поступления заявления. Решение об удовлетворении заявления, равно как и об отказе, принимает территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР).

Российские семьи получают право на маткапитал при рождении (или усыновлении) второго ребенка и последующих детей. Заявление о распоряжении средствами (или частью средств) маткапитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка.

С 2016 года индексация маткапитала была приостановлена, но в 2020 году он будет вновь повышен на прогнозный уровень инфляции (3,8%). После индексации размер маткапитала составит 466,6 тыс. руб. Маткапитал освобожден от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В подавляющем большинстве случаев (77,1% всех заявлений за 2018 год) семьи предпочитают направлять маткапитал на улучшение жилищных условий, следует из годового отчета ПФР за прошлый год (.pdf) Средства маткапитала можно использовать на образование детей, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на ежемесячную выплату (для семей с низкими доходами).

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд, маткапитал
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