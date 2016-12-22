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Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций
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Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций
Экономика, 15:48
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Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций
Из-за санкций западных стран экономика России с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП, полагают эксперты Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Эксперты Bloomberg построили экономическую модель, которая демонстрирует, как могла развиваться российская экономика, если бы западные страны с 2014 года не вводили санкции против России. Разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики, по оценкам Bloomberg, достигает 10%.

Рассчитать, каков именно вклад санкций, достаточно сложно, признают эксперты. Например, влияние на экономику также оказало падение цен на нефть со второй половины 2014 года, отмечает Bloomberg, однако только этим нынешний уровень развития российской экономики объяснить нельзя.

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Экономика

«Простое сопоставление темпов роста ВВП с изменениями цен на нефть,
с поправкой на инфляцию, предполагает, что падение цен на нефть может объяснить немногим более 4% этой разницы», — говорится в исследовании. Остальные 6% разницы приходятся на санкции и другие факторы, такие как структурные изменения в экономике и замедление темпов развития экономики в мире в целом, заключили авторы.

Моделирование Bloomberg также показывает, что в долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на экономику России. Несмотря на то что Россия проводит политику накопления резервов для стабилизации экономики, санкции, вероятно, помешают России достигнуть показателя темпов роста более 3% к 2021 году, пишет Bloomberg. По итогам 2018 года правительство ожидает экономический рост на уровне 1,8%. Достигнуть показателя в 3% через четыре года будет невозможно, если в России не произойдет резкого повышения производительности труда, считают эксперты.

В середине ноября рейтинговое агентство S&P оценило вероятность расширения антироссийских санкций. Эксперты считают, что расширение санкций будет точечным (направленным против отдельных физических лиц, компаний и банков) и не окажет существенного влияния на макроэкономическую ситуацию.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Экономика , Санкции
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