С дымом и гуделками: как рабочие выступили против закрытия завода Audi

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В Брюсселе тысячи человек вышли на протесты из-за планов закрыть завод Audi. По данным полиции, в акции приняли участие более 5 тыс. человек, пишет Reuters. Как выглядела акция протеста — в видео РБК.

Протестующие вышли на акцию протеста с флагами, транспарантами, гуделками. Иногда они запускали в толпе дым.