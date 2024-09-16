С дымом и гуделками: как рабочие выступили против закрытия завода Audi
В Брюсселе тысячи человек вышли на протесты из-за планов закрыть завод Audi. По данным полиции, в акции приняли участие более 5 тыс. человек, пишет Reuters. Как выглядела акция протеста — в видео РБК.
Протестующие вышли на акцию протеста с флагами, транспарантами, гуделками. Иногда они запускали в толпе дым.
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