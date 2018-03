Фондовые рынки Европы закрылись ростом на фоне статистики из США

Ключевым позитивным сигналом послужила статистика розничных продаж в США за август.

Рынки акций Европы закрылись 15 сентября 2009г. ростом ведущих индексов в пределах 0,6% на фоне благоприятных данных макроэкономической статистики США. Ключевым позитивным сигналом послужила статистика розничных продаж в США за август, поскольку все надежды на возобновление экономического роста связаны именно с восстановлением потребительского спроса. Объем розничных продаж в США в августе 2009г. вырос на 2,7% по сравнению с июлем, сообщило Министерство торговли страны (US Department of Commerce). Вышедший показатель не только превзошел консенсус-прогнозы экономистов, но и стал лучшим за последние 3 года.



Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что производственная активность в подведомственном ему регионе вернулась к предрецессионному уровню конца 2007г. Производственный индекс Нью-Йорка Empire State Index вырос в сентябре до значения 18,9 пункта по сравнению с августовскими 12,1 пункта.



Котировки акций ведущих банков Старого Света - британского HSBC, французского Societe Generale, испанского Banco Santander - выросли соответственно на 1,4%, 1,1% и 1,2%. Между тем ценные бумаги третьего по величине банка Дании Sydbank A/S потеряли сегодня на торгах 1,6%, после того как банк сообщил о планах разместить до 6,75 млн акций по закрытой подписке по рыночной цене.



Котировки акций французской коммунальной компании EDF подскочили на 6,7% на фоне газетных сообщений о том, что правительство Франции может к 2015г. прекратить регулирование цен на электроэнергию для промышленных потребителей.



По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 23,28 пункта (+0,46%) - до 5042,13 пункта, немецкий DAX - на 8,74 пункта (+0,16%) - до 5628,98 пункта, французский CAC 40 - на 21,60 пункта (+0,58%), до 3752,21 пункта, амстердамский AEX - на 1,47 пункта (+0,48%), до 308,37 пункта. Из ведущих индексов лишь швейцарский SMI снизился на 12,45 пункта (-0,20%) и составил 6213,19 пункта. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,1% и составил 992,37 пункта.