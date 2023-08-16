Совещание Путина с правительством. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. Кремль, анонсируя мероприятие, сообщал, что оно будет посвящено ситуации с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов. Также на встрече планировалось обсудить «ряд текущих вопросов».

Встречу Путин начал с обсуждения ситуации в Дагестане, где во время взрыва на автозаправке погибли 35 человек и пострадали более 100 человек.

Ранее FT сообщал, что 16 августа Путин также рассмотрит предложения по валютному контролю в России. По данным источников издания, Минфин собирался предложить обязать экспортеров продавать часть своей валютной выручки.