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Совещание Путина с правительством. Трансляция

Появились кадры совещания Путина с правительством

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. Кремль, анонсируя мероприятие, сообщал, что оно будет посвящено ситуации с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов. Также на встрече планировалось обсудить «ряд текущих вопросов».

Встречу Путин начал с обсуждения ситуации в Дагестане, где во время взрыва на автозаправке погибли 35 человек и пострадали более 100 человек.

Ранее FT сообщал, что 16 августа Путин также рассмотрит предложения по валютному контролю в России. По данным источников издания, Минфин собирался предложить обязать экспортеров продавать часть своей валютной выручки. 

Теги
Владимир Путин совещание правительство