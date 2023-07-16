Эксперты выявили связь малого бизнеса с крепостным правом и купечеством

Авторы из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС выявили связь между концентрацией купцов и крепостных крестьян до революции 1917 года и плотностью малого бизнеса в регионах современной России

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Крепостное право, появление университетов и традиции купечества оказали долгосрочное влияние на развитие предпринимательской инициативы и деловой активности в регионах России, связь прослеживается даже с современным состоянием малого бизнеса в стране. К такому выводу пришли ученые из РАНХиГС Степан Земцов и Юлия Царева. РБК ознакомился с их статьей «Долгосрочное влияние экстрактивных и инклюзивных институтов на деловую активность в регионах России», опубликованной в свежем выпуске журнала «Вопросы экономики».

Об авторах Степан Земцов — директор Центра экономической географии и регионалистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, преподаватель кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Юлия Царева — научный сотрудник Международной лаборатории исследования проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС.

«Чем больше была доля крепостных в регионе перед отменой крепостного права, тем ниже плотность малого бизнеса в современный период, при прочих равных условиях», — указывается в статье. Также расчеты авторов подтверждают, что «есть связь между современной плотностью малого бизнеса и концентрацией купцов, нэпманов, советских торговых предприятий до 1960‑х годов и кооперативов на региональном уровне».

Они пришли к выводу, что более раннее возникновение университетов в регионах царской России способствовало распространению деловой культуры, а крепостное право, наоборот, могло ограничивать стимулы к предпринимательству.

С какими данными работали ученые

В своей работе авторы попытались ответить, могут ли институты, сформировавшиеся столетия назад, влиять на текущую деловую активность в регионах России и есть ли связь между развитием современного и дореволюционного бизнеса. В частности, они выдвинули несколько гипотез:

Отдельные институты досоветского периода (в частности, крепостное право) могут закрепляться в ментальных особенностях и поведенческих практиках и оказывать негативное влияние на современную деловую активность населения ряда регионов, несмотря на существенные изменения в XX веке. Это может быть связано с высокой укорененностью наследия крепостничества в культуре местных сообществ и выражаться в более высоком патернализме, меньшей склонности к принятию реформ.

Длительное существование в регионе университета может положительно влиять на деловую активность местного населения.

Плотность малого бизнеса в России в современный период связана с деловой активностью населения в предыдущие периоды, в том числе с дореволюционной. Купечество как институт могло заложить основы предпринимательской культуры в ряде регионов.

Для измерения деловой активности в прошлом авторы использовали такие показатели, как доля купцов, нэпманов, число торговых предприятий на душу населения в 1940 и 1970 годах, плотность кооперативов в перестроечный период и число малых фирм к численности рабочей силы в период реформ 1990-х годов. В качестве индикатора, оценивающего современное состояние деловой активности в регионах, они использовали отношение числа малых предприятий (включая микропредприятия) к численности экономически активного населения, предполагая, что, чем выше этот показатель, тем больше вовлеченность населения в предпринимательство. Впрочем, исследователи делают оговорку, что этот показатель не охватывает все формы деловой активности населения. Также они не исследовали категорию индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Также были собраны и агрегированы данные о доле крепостных в населении разных регионов в 1859 году (то есть непосредственно перед отменой крепостного права в 1861 году) и данные об основании университетов в регионах России.

Крепостные, купцы и студенты

Гипотеза о негативном влиянии культуры крепостного права на деловую активность населения в целом подтвердилась в результате расчетов, пишут авторы. Однако это влияние нельзя выявить напрямую из-за, очевидно, низкой корреляции между двумя переменными, отмечают они. «Так, крепостное право отсутствовало в Северо-Кавказских регионах, где плотность малого бизнеса низкая из-за иных институциональных проблем, высоких издержек ведения бизнеса в горной местности и иных факторов. В то же время доля крепостных была значительной в Нижегородской, Ярославской и Рязанской областях, где деловая активность населения традиционно высока, в том числе в дореволюционный период», — подчеркивают они.

Авторы предполагают также, что создание совхозов и колхозов в ранний советский период можно рассматривать как «политику закрепления крестьянства», что могло влиять на сохранение в культуре наследия крепостничества.

Гипотеза о позитивном влиянии университетской культуры также «в целом подтверждается». «Возможно, значимое влияние университетов на формирование соответствующей культуры поиска и предприимчивости проявляется только для вузов, которые были созданы в досоветский период», — говорится в статье. Так, из 20 регионов, где университеты созданы до революции 1917 года, 12 входят в число лидеров по деловой активности: Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Томская, Нижегородская, Вологодская, Самарская, Свердловская, Рязанская и Тюменская области, Приморский и Пермский края.

«В советское время вузы создавались преимущественно с целью подготовки инженерных кадров для работы на стройках и гигантах советской промышленности и вряд ли могли кардинально повлиять на зарождение предпринимательских инициатив», — полагают исследователи.

Гипотеза о связи малого бизнеса России с дореволюционным купечеством авторы подтвердили частично. Эта связь нелинейная, а квадратичная, уточняют они. Исследователи пришли к выводу, что плотность малого бизнеса выше в регионах, где доля купцов в конце XIX века была, соответственно, выше и ниже средней.

Так, есть регионы, где укоренилась культура предпринимательства и сохранились схожие факторы деловой активности, там она была высоко развита раньше и развита сейчас. К ним авторы относят обе столичные агломерации, Ярославскую, Костромскую, Тверскую, Рязанскую и Смоленскую области (исторические купеческие города и современный туризм), Приморский и Хабаровский края (международная торговля с Китаем). А есть «регионы советского освоения», в которых практически не было купцов, но сложились благоприятные факторы для малого бизнеса в новую эпоху. Это Сахалинская, Тюменская области (добывающие центры с большим потребительским рынком), Омская, Новосибирская, Воронежская, Челябинская области, Татарстан (крупнейшие города с большими рынками).

С другой стороны, в некоторых исторических центрах купечества плотность малого бизнеса сейчас ниже среднероссийской, например в Орловской, Тульской, Брянской, Владимирской, Новгородской областях, отмечают авторы. Они объясняют это тем, что ряд из них пострадали в период Великой Отечественной войны, утратили значительную часть коренного населения, а новые советские предприятия обрабатывающей промышленности создавались на условиях завоза новых кадров, которые не имели никакой связи с местной дореволюционной культурой. Кроме того, население многих регионов с развитым купечеством пострадало в ходе репрессий в ранний советский период, что могло ликвидировать культурные традиции, предполагается в статье.

Более очевидные факторы влияния

Экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич скептически оценивает выводы исследователей о влиянии крепостничества и купечества на современный малый бизнес. «Российское купечество торговало везде, были торговые пути. Их в Кяхте (город в Бурятии. — РБК) было много — и где там малый бизнес в Забайкальском крае? <...> Натяжки, конечно, можно производить, но доказать адекватность этих натяжек — довольно сложная задача», — критикует она.

Малый бизнес в современной России очень четко привязан к системе расселения, подчеркивает она. «Максимальная доля от всех малых предприятий в стране приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это связано с крепостничеством? Или связано с концентрацией платежеспособного спроса в крупнейших агломерациях?» — указывает она.

Авторы статьи также указывают, что плотность малого бизнеса в современный период выше в экономически более развитых регионах с крупными агломерациями (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Екатеринбург), лучшим деловым климатом (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ярославская области), а также с выгодным экономико-географическим положением, то есть близко расположенные к крупным зарубежным (Калининградская область, Приморский край, Сахалинская область) и российским рынкам (Ярославская и Ивановская области).

«Хотя география деловой активности постоянно менялась, в работе идентифицированы относительно устойчивые центры (Москва, Санкт‑Петербург, юг Дальнего Востока) и периферия (некоторые регионы Северного Кавказа, Центрального Черноземья и Поволжья) на протяжении более чем векового периода», — заключают они.

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас (последние данные на 10 июля) зарегистрировано 215,8 тыс. малых предприятий, включая ИП, и около 5,7 млн микропредприятий, включая ИП. Примерно треть из них находится в Центральном федеральном округе.