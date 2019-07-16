Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд

Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд

По проекту ведомства на территории столицы Чечни должна появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минэкономразвития предлагает создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории столицы Чечни — города Грозного. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2020 году на создание такой зоны из федерального бюджета предлагается выделить 1,5 млрд руб., в 2021-м — еще 2,5 млрд руб.

На эти деньги планируется, в частности, создать объекты транспортной, социальной, инженерной, инновационной и прочей инфраструктуры. Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб.

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.