Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,99 +0,32 EUR Бирж. 70,59 +0,04 Brent 66,66 +0,02% USD Нал. 63,66 61,96 EUR Нал. 71,70 69,83 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1203 -0,0053 BTC/USD Бирж. 9 579,90 -1 251,10 IMOEX 2 755,88 -0,02% RTSI 1 382,09 -0,32% DJIA 27 360,94 +0,01% Nasdaq 8 224,15 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Apple $230 (+12,57%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Apple $230 (+12,57%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Большинству независимых кандидатов в Мосгордуму отказано в регистрации Политика, 21:40 В Вашингтоне заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских C-400 Политика, 21:39 Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 5,6% Бизнес, 21:30 Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд Экономика, 21:25 Кандидат на пост главы Пентагона выступил за ядерное сдерживание России Политика, 21:14 Глава МИД Украины предложил сделать украинский официальным языком ООН Политика, 21:09 Трамп заявил о нежелании сменять режим в Иране после заявления о ракетах Политика, 21:05 Два российских боксера нарушили условия дисквалификации за допинг Спорт, 21:02 Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему» Технологии и медиа, 20:58 Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали Общество, 20:45 Европарламент утвердил первую женщину на пост главы Еврокомиссии Политика, 20:36 «Роскосмос» усомнился в безопасности космических кораблей SpaceX и Boeing Технологии и медиа, 20:29 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 20:16 Путин разрешил Минобороны увеличить число машин со спецсигналами Общество, 20:12
Экономика ,  
0 
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
По проекту ведомства на территории столицы Чечни должна появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минэкономразвития предлагает создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории столицы Чечни — города Грозного. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2020 году на создание такой зоны из федерального бюджета предлагается выделить 1,5 млрд руб., в 2021-м — еще 2,5 млрд руб.

На эти деньги планируется, в частности, создать объекты транспортной, социальной, инженерной, инновационной и прочей инфраструктуры. Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб.

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.

Экономика
Особая экономическая зона в Чечне оказалась самой неэффективной в России

В январе правительство Чечни сообщило, что в Заводском районе Грозного планируется создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Тогда власти региона сообщили, что с потенциальными резидентами достигнуты предварительные договоренности по реализации крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд руб. В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что министр экономического развития Максим Орешкин поддержал инициативу.

В Чечне уже функционирует особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ведучи». Она была создана в 2013 году и вошла в состав Северо-Кавказкого туристического кластера. МИД России в ноябре 2016 года сообщил, что стоимость создания ОЭЗ составила 53,3 млрд руб. По оценкам Минэкономразвития, в 2016 году эффективность работы туристической ОЭЗ в Чечне стала самой низкой среди российских особых экономических зон.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минэкономразвития РФ, Грозный, Чечня, особая экономическая зона, Инвестиции
Материалы по теме
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Политика
Упавший в Чечне самолет оставил без света 4 тыс. человек
Общество
Правозащитники узнали о насильном вывозе девушки в Чечню ради замужества
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter