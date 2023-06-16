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Шувалов призвал бизнес оставить кризис позади и созидать

Глава ВЭБ.РФ Шувалов: кризисные явления остались позади, надо работать в новых реалиях
По мнению главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сейчас для развития российской экономики есть «все предпосылки и возможности»
Игорь Шувалов (на переднем плане)
Игорь Шувалов (на переднем плане) (Фото: Денис Юнцев / Росконгресс)

Кризисные явления для России остались в прошлом, теперь страна находится в новых реалиях и именно с такой позиции стоит подходить к стратегиям развития. Такое мнение высказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии «Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым» на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Я предлагаю такую позицию: кризисные явления остались позади, мы находимся в новых реалиях. <...> Мы понимаем наши планы развития, мы в этих планах уверены, для развития существуют все предпосылки и возможности, в том числе по предоставлению капитала, для нас открыты рынки и у нас большая амбиция по завоевыванию новых рынков», — сказал он.

Шувалов подчеркнул, что Россия не собирается «закрываться», и выразил уверенность в возвращении к сотрудничеству с рядом европейских компаний. Он заявил, что рано или поздно Россия будет торговать с Европой.

По мнению главы ВЭБ.РФ, 2022 год начал менять модель взаимодействия бизнеса и власти. «Это партнерские отношения, задача бизнеса — созидать. Владимир Владимирович [Путин] об этом все время говорит, предприниматели — созидатели, а не жулики, это тот класс, который стоит впереди всех изменений», — отметил он.

«Русские — очень талантливые люди, мы очень быстро адаптируемся», — подчеркнул Шувалов.

Он призвал так выстроить взаимодействие между правительством и бизнесом, чтобы «повестка по технологическому суверенитету» не подменялась простым налаживанием импортных поставок, «чтобы не закончилось тем, что мы будем переклеивать «Сделано в России», а на самом деле это не имеет отношения к российскому контенту».

«Это работа очень тонкая. Бизнес будет правильно считать, где выгоднее, но нам надо выдержать этот коридор, когда мы все-таки обеспечим технологический суверенитет», — сказал Шувалов.

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Он также высказался о введенных против России санкциях. «В санкциях нет ничего хорошего. Должен вам сказать, как юрист по первому образованию, это незаконно. Это незаконная мера воздействия по принуждению нас против линии своего суверенного осознания. Но если это все случилось, нужно использовать их как мотив к преобразованию», — заметил Шувалов.

Он призвал отделять рядовых граждан стран ЕС от политиков. «Я больше чем уверен, что большинство граждан стран Евросоюза воспринимают [санкции против России] как безобразие, правовой беспредел, они не могут внутренне принять все, что происходит по отношению к России, им не дают ничего сказать. Я уверен, что рядовые граждане России и рядовые граждане Европы по-прежнему одна большая семья», — сказал глава ВЭБа.

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Анна Гальчева Анна Гальчева
ПМЭФ ВЭБ Игорь Шувалов санкции
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