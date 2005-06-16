Параметры проекта бюджета-2006 приняты за основу

Правительство России приняло за основу основные характеристики проекта федерального бюджета на будущий год и перспективный финансовый план на 2006-2008 годы. Такое решение принято сегодня на заседании Кабинета министров.

В соответствии с документом, профицит федерального бюджета в 2006 году составит 500 млрд руб., в 2007г. - 314 млрд руб., в 2008г. - 350 млрд руб. По прогнозам Министерства финансов, доходы федерального бюджета в 2006г. составят 4,4 трлн (14% к ВВП), в 2007г. - 4,6 трлн руб. (17,3% ВВП), в 2008г. - 5,2 трлн руб. (17,6% ВВП).

Общий объем расходов в будущем году составит 3,9 трлн руб., в 2007г. - 4,2 трлн руб., в 2008г. - 4,9 трлн руб. При этом Минфин увеличил прогноз по расходам в 2006г. на 242 млрд руб., в 2007г. - на 158 млрд руб., в 2008г. - на 179 млрд руб.

По данным министерства, непроцентные расходы с учетом ЕСН в 2006г. составят 3,7 трлн руб., в 2007г. - 4 трлн руб., в 2008г. - 4,6 трлн руб. Непроцентные расходы без учета единого социального налога (ЕСН) в 2006г. составят 3,4 трлн руб., в 2007г. - 3,7 трлн руб., в 2008г. - 4,2 трлн руб.

Кроме того, правительство приняло за основу параметры прогноза социально-экономического развития России на 2006 год и на период до 2008 года. В ходе заседания премьер-министр Михаил Фрадков особо попросил главу Минэкономразвития Германа Грефа "все-таки выявить ресурсы, которыми можно обеспечить удвоение ВВП". В соответствии с параметрами прогноза, рост ВВП в 2006г. должен составить 5,6%, в 2007г. - 5,8%, в 2008г. - 6,0%. Этих темпов недостаточно для обеспечения удвоения ВВП, считает премьер.

Кроме того, М. Фрадков подчеркнул необходимость сократить инфляцию до 4% к 2008г., поскольку "это залог стабильности и эффективности исполнения ранее принятых обязательств".