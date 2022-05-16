«Коммерсантъ» узнал о перезапуске механизма поддержки инвестиций

В новой концепции власти планируют снизить риски технической приостановки инвестконвейера, сделать механизм прозрачнее и повысить требования по объему инвестиций для получения стабоговорки

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство собирается перезапустить ключевой механизм поддержки инвестиций — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Режим, который предлагает защиту капиталовложений при реализации инвестпроектов, был пилотно запущен в 2020 году. Однако с апреля этого года на фоне подготовки нормативной базы новые соглашения не заключались.

Концепция обновленного механизма соглашений о защите и поощрении капвложений — пакет поправок к закону о СЗПК и Налоговому кодексу — обсуждалась и была согласована на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 13 мая с участием Минэкономики, ФНС и представителей РСПП, пишет газета.

По ее данным, в новой конструкции власти планируют снизить риски технической приостановки инвестконвейера — на случай если соглашение по каким-либо причинам не может быть подписано в электронном виде, сохранится «бумажная» альтернатива. При этом главная идея СЗПК сохранена — гарантия неизменности регуляторных условий, однако механизм подвергся сильным корректировкам «с учетом правоприменительной практики». Речь идет о возможности «поставить на паузу» СЗПК и, соответственно, выполнение обязательств инвестора и государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств. В таком случае стороны освобождаются от обязанности по возмещению ущерба.

Кроме того, новый механизм должен стать прозрачнее: теперь заключившие СЗПК инвесторы должны в течение трех лет подключиться к налоговому мониторингу ФНС на десять лет или на срок применения стабилизационной оговорки, иначе соглашение будет расторгнуто.

Документ также предполагает повышение требования по объему инвестиций для получения стабилизационной оговорки. Например, для проектов в сфере здравоохранения, спорта, образования, культуры — от 750 млн руб. (ранее — 250 млн руб.), для перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики — 1,5 млрд руб. (500 млн руб.). Участники обсуждения пояснили изданию, что это связано с разрешением инвесторам использовать не только собственные, но и заемные средства.

В правительстве рассчитывают, что поправки примут в весеннюю сессию Госдумы (она длится до 31 июля), — это необходимо для ускоренного перезапуска механизма.

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Источники РБК в декабре 2021 года сообщали, что власти обсуждали трансформацию СЗПК. Андрей Белоусов, по словам участников совещания, назвал восемь пунктов, которые должны стать ее основной.

В частности:

предлагается установить права регионов в согласовании и реализации инвестиционных проектов на местах. В существующей системе СЗПК региональные власти не имеют влияния на проект;

под видом СЗПК не должны перезапускаться старые проекты, которые ранее реализовались без льгот;

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти должен нести ответственность за верификацию и фиксацию требований к проекту с точки зрения соответствия законодательству и поправкам к закону о СЗПК;

нужно прописать особенности одновременного использования СЗПК и других преференциальных режимов;

Белоусов обратил внимание на отсутствие нормы о возможности заключения мирового соглашения, предусматривающего предоставление господдержки относительно заключенных СЗПК. Кроме мирового соглашения речь может идти о введении механизма досудебного разрешения споров, рассказал источник РБК;

важно предусмотреть условия выполнения соглашений в случае экономических форс-мажоров;

нужен закрытый и закрепленный перечень условий стабилизационных оговорок и компенсаций;

в связи с глобальным энергопереходом (цели по достижению углеродной нейтральности в ряде ведущих экономик мира) встает вопрос о введении дополнительных стимулов и опций для компаний по внедрению наилучших доступных технологий.

По данным источников РБК, Минфин, Минэкономразвития и крупный бизнес концептуально поддержали планы по трансформации режима.