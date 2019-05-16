Минпромторг сообщил о плане кредитования экспортеров на 7 трлн руб.

Программа субсидий для банков, предоставляющих экспортные кредиты, позволит привлечь в экспортный сектор 7 трлн руб. кредитных средств за шесть лет, заявил чиновник Минпромторга

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За шесть лет работы нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется потратить почти 1 трлн руб. и оказать поддержку более чем тысяче предприятий — экспортеров несырьевых товаров и услуг, основная ставка сделана на субсидирование льготных кредитов для экспортеров, рассказали представители Минпромторга и Российского экспортного центра (РЭЦ) 16 мая на круглом столе в ТАСС.

Субсидиями могут воспользоваться банки, сотрудничающие с предприятиями. Государство возмещает банкам, работающим с экспортерами, выпадающие из-за льготных ставок доходы. Всего банкам планируют возместить 361 млрд руб. за шесть лет, и это позволит привлечь в сектор экспорта 7 трлн руб. кредитных средств, сказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Оператором программы субсидирования кредитов стал РЭЦ, через который и осуществляется финансирование; отбором банков-претендентов занимается Минпромторг. По условиям нацпроекта, воспользоваться субсидиями могут банки-резиденты, которые работают в стране от пяти лет и имеют собственный капитал в размере не менее 20 млрд руб.

Ранее экспортерам выделялись прямые субсидии через Фонд развития промышленности под обязательства роста экспорта, однако это противоречило стандартам Всемирной торговой организации (ВТО), и было решено создать систему господдержки через льготные кредиты, выдаваемые коммерческими банками.

Объем возмещения логистических затрат для экспортеров вырастет с 5 млрд до 14 млрд руб. в 2019 году. Воспользоваться этой льготой смогут предприятия, которые поставляют за границу высокотехнологичную продукцию — им вернут до 80% транспортных расходов.