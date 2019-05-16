Минпромторг сообщил о плане кредитования экспортеров на 7 трлн руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,42 -0,23 EUR Бирж. 71,97 -0,48 Brent 73,17 +1,60% USD Нал. 65,07 64,12 EUR Нал. 72,85 71,80 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1173 -0,0027 BTC/USD Бирж. 7 977,40 -153,10 IMOEX 2 588,35 +1,33% RTSI 1 265,72 +1,50% DJIA 25 897,16 +0,97% Nasdaq 7 925,27 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+23,66%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,2%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+23,66%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,2%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
Доля Мордашова в ретейлере «Лента» превысила 50% Бизнес, 18:32 Экспортеры получат государственную поддержку Пресс-релиз, 18:26 Преследовавшаяся за мемы Мотузная подала иск к государству на 1 млн руб. Общество, 18:20 Путин потребовал от властей реагировать на нарушения как «собаки Павлова» Общество, 18:17 Фотографии, как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 18:15 Минпромторг сообщил о плане кредитования экспортеров на 7 трлн руб. Экономика, 18:09 Курс евро опустился ниже 72 руб. Экономика, 18:07 Стоимость акции «Газпрома» превысила 200 руб. впервые за семь лет Бизнес, 18:07 Путин пообещал решить проблему с возрастными маркировками контента в СМИ Технологии и медиа, 18:01 В посольстве в Йемене соообщили о состоянии пострадавших россиянок Общество, 17:59 Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области Политика, 17:57 Баллон с углекислотой взорвался в институте им. Фрумкина в Москве Общество, 17:56 Бассейн или пентхаус: какой не должна быть новая крыша Нотр-Дама Стиль, 17:56 Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов» Общество, 17:54
Экономика ,  
0 
Минпромторг сообщил о плане кредитования экспортеров на 7 трлн руб.
Программа субсидий для банков, предоставляющих экспортные кредиты, позволит привлечь в экспортный сектор 7 трлн руб. кредитных средств за шесть лет, заявил чиновник Минпромторга
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За шесть лет работы нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется потратить почти 1 трлн руб. и оказать поддержку более чем тысяче предприятий — экспортеров несырьевых товаров и услуг, основная ставка сделана на субсидирование льготных кредитов для экспортеров, рассказали представители Минпромторга и Российского экспортного центра (РЭЦ) 16 мая на круглом столе в ТАСС.

Субсидиями могут воспользоваться банки, сотрудничающие с предприятиями. Государство возмещает банкам, работающим с экспортерами, выпадающие из-за льготных ставок доходы. Всего банкам планируют возместить 361 млрд руб. за шесть лет, и это позволит привлечь в сектор экспорта 7 трлн руб. кредитных средств, сказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Оператором программы субсидирования кредитов стал РЭЦ, через который и осуществляется финансирование; отбором банков-претендентов занимается Минпромторг. По условиям нацпроекта, воспользоваться субсидиями могут банки-резиденты, которые работают в стране от пяти лет и имеют собственный капитал в размере не менее 20 млрд руб.

Ранее экспортерам выделялись прямые субсидии через Фонд развития промышленности под обязательства роста экспорта, однако это противоречило стандартам Всемирной торговой организации (ВТО), и было решено создать систему господдержки через льготные кредиты, выдаваемые коммерческими банками.

Объем возмещения логистических затрат для экспортеров вырастет с 5 млрд до 14 млрд руб. в 2019 году. Воспользоваться этой льготой смогут предприятия, которые поставляют за границу высокотехнологичную продукцию — им вернут до 80% транспортных расходов.

По данным РЭЦ, сегодня экспортом своих товаров и услуг занимается менее 1% предприятий страны. Как поясняют сами бизнесмены, нежелание предпринимателей работать на экспорт связано с административными препонами. По мнению вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, система валютного контроля за экспортерами носит «карательный» характер и отпугивает многих бизнесменов. Кроме того, существуют серьезные проблемы с признанием российских сертификатов на международном рынке. Зачастую поставщикам приходится проходить дополнительную сертификацию уже на Западе, это может затянуться на период до года.

В Минпромторге обещали рассмотреть предложения предпринимателей, в октябре будет представлена вторая дорожная карта по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» действует с начала 2019 года, его основная цель — увеличить экспорт несырьевых товаров в два раза, до $250 млрд.

Автор: Ксения Назарова
Теги: Экспорт, Минпромторг, РЭЦ
Материалы по теме
«Газпром» в первом квартале увеличил экспорт газа почти на 11%
Бизнес
Российские санкционные меры прямо запретили лишь 1% экспорта на Украину
Экономика
Мантуров заявил о плане доведения несырьевого экспорта до $250 млрд в год
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter