Ил-76 решит шпионский скандал между США и Китаем

Вполне возможно, что именно российская авиация поставит точку в шпионском скандале между США и Китаем.

Американские военные полагают, что корпус самолета-разведчика после демонтажа двигателей, крыльев и хвоста вполне сможет поместиться внутри огромного Ил-76, кстати, одного из самых больших транспортных самолетов в мире. Правда, эксперты Пентагона, которые побывали недавно на Хайнане и осмотрели ЕР-3, пришли к выводу, что он мог бы покинуть территорию Китая и своим ходом - по данным экспертов, команда из 12-и техников смогла бы подготовить ЕР-3 к полету за 10 дней. Но Пекин не намерен давать разрешение на восстановление самолета-разведчика прямо на китайской базе и предлагает США найти другой путь решения проблемы.

Американский самолет-шпион ЕР-3 столкнулся с китайским истребителем над Южно-китайским морем 1 апреля, в результате столкновения китайский самолет упал в воду, а американскому пришлось совершить вынужденную посадку на острове Хайнань на аэродроме базы ВВС КНР. 24 члена экипажа ЕР-3 спустя 11 дней после аварии были выданы Китаем США, а сам самолет до сих пор остается в руках китайских властей.