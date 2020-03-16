«Ведомости» узнали о плане властей создать антикризисный фонд в ₽300 млрд

Деньги пойдут как на оказание помощи оказавшимся в карантине, так и компаниям, у которых потери в связи с распространением коронавируса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В правительстве подготовили антикризисный план в связи с последствиями распространения коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Пока речь идет о создании антикризисного фонда в ₽300 млрд за счет оптимизации бюджетных расходов.

План в первую очередь предусматривает компенсацию доходов оказавшихся на карантине. Помимо этого деньги пойдут в помощь безработным.

В документе также говорится об обеспечении необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.

Также проект предусматривает налоговые каникулы для компаний из сфер туризма и авиаперевозок. Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов. Также возможно возобновление программы по предоставлению кредитов регионам, которые выполняют планы развития экономики.

По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, предложенные властями меры не компенсируют все потери. В свою очередь Александра Суслина из Экономической экспертной группы считает, что поддержка труда в плане слишком размыта, а бюджетные кредиты регионам ряд ли будут эффективны. При этом она предлагает, что с точки зрения бюджета предложенные меры выглядят посильными.