Крупной торговой сети доначислили «налог с украденных товаров»

«ПосудаЦентр сервис» должна заплатить почти 68 млн руб. налогов за отнесение недостачи товаров из-за краж и повреждений в свои расходы. Избежать проблем компании не помогло даже подтверждение краж от полиции

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Недостачи товаров в торговых залах всегда были в зоне повышенного внимания со стороны налоговых органов. Как отмечают опрошенные РБК юристы, инспектора все чаще признают незаконными списания товаров даже в залах самообслуживания без подтверждения краж полицией и требуют заплатить налоги с недостач. В ряде случаев даже бумаги из полиции не являются достаточным доказательством.

Налоги на потери товаров

Крупной торговой сети товаров для дома ООО «ПосудаЦентр сервис» (Новосибирск) доначислили 67,7 млн руб. налога на прибыль и НДС, а также пени и штрафы. Торговая сеть в 2014–2015 годах учла в расходах стоимость товаров, часть которых была похищена, другая — разбита или повреждена.

В год потери магазинов в России от воровства товаров, по оценкам экспертов, составляют в среднем 1,4% оборота. По закону бизнес может учитывать стоимость украденных товаров в расходах при определении базы по налогу на прибыль. Однако на практике это вызывает большие сложности. Компания должна подтвердить документами, что товары действительно были потеряны, а виновных найти не удалось. Проще говоря, необходима бумага от полиции, что виновников кражи не нашли. В противном случае налоговики могут доначислить на недостачи налог на прибыль и НДС. Учитывая, что недоимки начисляют за несколько лет, суммы довольно ощутимы для компаний, рассказал РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов.

В подтверждение законности учета недостач в расходах «ПосудаЦентр сервис» предоставила заявление в полицию о краже товаров. Однако суд занял сторону налоговиков и оставил доначисления налогов в силе. Свое решение суд обосновал тем, что компания обратилась с заявлением в полицию, выявив кражи только после плановой инвентаризации, в то время как обращаться в полицию нужно «своевременно, как только выявляются недостачи, а не по истечении трех-четырех лет».