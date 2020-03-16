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Крупной торговой сети доначислили «налог с украденных товаров»

«ПосудаЦентр сервис» должна заплатить почти 68 млн руб. налогов за отнесение недостачи товаров из-за краж и повреждений в свои расходы. Избежать проблем компании не помогло даже подтверждение краж от полиции
Фото: Michaela Begsteiger / imagebroker.ru / Global Look Press

Недостачи товаров в торговых залах всегда были в зоне повышенного внимания со стороны налоговых органов. Как отмечают опрошенные РБК юристы, инспектора все чаще признают незаконными списания товаров даже в залах самообслуживания без подтверждения краж полицией и требуют заплатить налоги с недостач. В ряде случаев даже бумаги из полиции не являются достаточным доказательством.

Налоги на потери товаров

Крупной торговой сети товаров для дома ООО «ПосудаЦентр сервис» (Новосибирск) доначислили 67,7 млн руб. налога на прибыль и НДС, а также пени и штрафы. Торговая сеть в 2014–2015 годах учла в расходах стоимость товаров, часть которых была похищена, другая — разбита или повреждена.

В год потери магазинов в России от воровства товаров, по оценкам экспертов, составляют в среднем 1,4% оборота. По закону бизнес может учитывать стоимость украденных товаров в расходах при определении базы по налогу на прибыль.

Однако на практике это вызывает большие сложности. Компания должна подтвердить документами, что товары действительно были потеряны, а виновных найти не удалось. Проще говоря, необходима бумага от полиции, что виновников кражи не нашли. В противном случае налоговики могут доначислить на недостачи налог на прибыль и НДС. Учитывая, что недоимки начисляют за несколько лет, суммы довольно ощутимы для компаний, рассказал РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ PKF» Александр Овеснов.

В подтверждение законности учета недостач в расходах «ПосудаЦентр сервис» предоставила заявление в полицию о краже товаров. Однако суд занял сторону налоговиков и оставил доначисления налогов в силе. Свое решение суд обосновал тем, что компания обратилась с заявлением в полицию, выявив кражи только после плановой инвентаризации, в то время как обращаться в полицию нужно «своевременно, как только выявляются недостачи, а не по истечении трех-четырех лет».

Примечательно, что даже бумаги из полиции суд не счел достаточным доказательством, прокомментировал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев. Заняв сторону налоговиков, суд так и не указал, какие документы необходимо предъявить для подтверждения расходов на товарные потери, и перечень остался открытым, отмечает юрист. По мнению Ермолаева, неопределенность влечет за собой ужесточение налоговых проверок, когда инспектора начнут запрашивать еще более существенный пакет документов, а бумажная нагрузка на бизнес возрастет.

Законодательное регулирование излишне жесткое и обременительное для бизнеса, и дополнительная нагрузка на маржинальность негативно сказывается на ретейле, прокомментировал РБК гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Несмотря на видеонаблюдение и другие меры контроля, большинство краж в магазинах выявляется уже постфактум при переучете товаров: «Очевидно, что невозможно вызывать полицию при каждой краже, да и нецелесообразно, потому что большинство краж из торговых залов — мелкие».

Как складывалась судебная практика

Проблема остается нерешенной уже много лет. В 2012 году розничные гиганты, включая «Ашан», боролись за право считать убытки от краж расходами. Тогда Конституционный суд указывал, что раз в Налоговом кодексе нет прямых указаний, какие именно документы должны подтверждать отсутствие виновных лиц, справка от полиции не нужна.

В определении 2012 года Высший арбитражный суд постановил, что на торговые сети с залами самообслуживания не распространяется требование обращаться в полицию.

Но в официальных письмах Минфин продолжал требовать подтверждения кражи исключительно бумагами из полиции. Кроме того, из-за введения с 2017 года ст. 54.1 НК (против ухода от налогов) подход судей к порядку документального подтверждения списаний товаров ужесточился.

Поставить точку в спорах должен был законопроект правительства, который предлагал напрямую прописать в Налоговом кодексе право без участия полиции исключать из базы по налогу на прибыль потери от краж размером до 0,75% выручки. Но в 2017 году Госдума отклонила документ. Норма вызвала бы потери бюджета до 15 млрд руб., отмечалось в отрицательном заключении на законопроект.

Юристы рекомендуют ретейлерам исключить риски доначислений за недостачи. Как объяснил Андрей Ермолаев из КПМГ, необходимо тщательно регламентировать процедуры списания товаров по разным причинам (пересортицы, кражи, бой, порча и пр.), а также проводить служебные расследования, подтверждающие невозможность выявления виновных в недостачах.

Как избежать доначислений налогов на испорченные или украденные товары — читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Ольга Агеева
При участии: Анна Левинская
Теги: Налоги, торговые сети, воровство, нагрузка на бизнес
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