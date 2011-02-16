М.Прохоров: "Русалу" выгодно принять оферту "Норникеля"

Президент группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров считает, что объединенной компании "Русал" "выгодно принять оферту по продаже 20% акций ОАО "ГМК "Норильский никель".

"Ситуация, очевидно, в тупике, и одна из сторон должна принять решение о выходе. Я считаю, что предложенная с премией к рынку цена в 12,8 млрд долл. соответствует справедливой стоимости пакета", - отметил М.Прохоров, слова которого приводит пресс-служба группы "ОНЭКСИМ". По его мнению, "продажа этих акций позволит значительно снизить долговую нагрузку "Русала" и повысить стоимость акций компании". "ОНЭКСИМ намерен поддержать данное предложение", - заключил он.

Напомним, что сегодня глава "Русала" Олег Дерипаска заявил об отказе от сделки. По его словам, "Норникель" - лучший актив компании, который находится рядом с Китаем (в 500 км от границы), являющимся в настоящее время главным регионом экономического роста. Кроме того, бизнесмен отметил, что "в мире есть только три компании, которые имеют реальный опыт разработки месторождений за пределами полярного круга, и "Норникель" - одна из них".

В то же время О.Дерипаска уточнил, что существует цена, за которую он бы смог продать актив, хотя и не назвал цену. По словам бизнесмена, настоящее предложение "Норникеля" его не устраивает.

ГМК "Норильский никель" направила на прошлой неделе "Русалу" обновленное предложение о выкупе 20% своих акций за 12,8 млрд долл. Предложение действительно до 18:00 мск 4 марта. Совет директоров "Русала" поручил своему комитету по ГМК "Норильский никель" изучить это предложение. Рекомендации комитета затем будут рассмотрены советом директоров "Русала". Предыдущее предложение "Норникеля" предусматривало выкуп 25% акций компании за 12 млрд долл.

Конфликт акционеров "Норникеля" обострился в конце июня 2010г. Тогда состоялось годовое собрание акционеров ГМК, на котором был утвержден совет директоров. В него вошли три человека от "Русала", четыре - от "Интерроса", три человека - от менеджмента "Норникеля" и три независимых директора. После собрания "Русал" заявил, что выборы в совет директоров "Норникеля" нарушают паритет между акционерами никелевой компании, что стало возможным в результате манипуляций акциями ГМК, принадлежащими компании. "Интеррос" же настаивал на том, что выборы были проведены без нарушений.

"Русал" пытался оспорить итоги собрания акционеров в судах и инициировал внеочередное собрание акционеров, которое состоялось в конце октября прошлого года. На этом собрании большинство акционеров "Норникеля" проголосовали против прекращения полномочий действующего совета директоров. Таким образом, "Русал", воспользовавшийся правом созыва этого собрания, не смог потеснить "Интеррос" в управляющем органе ГМК.

ГМК "Норильский никель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. Основными акционерами ГМК "Норникель" являются глава "Интерроса" Владимир Потанин (25% уставного капитала) и ОК "Русал" (25%).