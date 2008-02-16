Уго Чавес начал платить за экспроприацию месторождений

Итальянская нефтегазовая компания ENI SpA подписала соглашение с правительством Венесуэлы о компенсации за экспроприацию прав на разработку месторождения Dacion в Венесуэле.

Как сообщил главный исполнительный директор ENI Паоло Скарони, по условиям соглашения итальянская компания получит компенсацию в размере учетной стоимости месторождения, передает Associated Press со ссылкой на итальянские СМИ.

П.Скарони не сообщил стоимость актива. Аналитики оценивают месторождение Dacion в 839 млн долл., ENI разрабатывала его по соглашению с венесуэльской госкомпанией PDVSA. Однако в апреле 2006г. PDVSA разорвала контракт с ENI, месторождение было национализировано.

Кроме того, П.Скарони сообщил, что компания вступила в переговоры с Каракасом относительно вхождения ENI в проект разработки нефтяных месторождений в бассейне реки Ориноко, где залегают крупнейшие в мире запасы нефти. В прошлом году из проектов в бассейне р.Ориноко вышел американский нефтяной гигант Exxon Mobil, после того как венесуэльское правительство изменило условия контракта с компанией.

Напомним, в мае прошлого года У.Чавес объявил, что государство взяло под свой контроль последние нефтяные месторождения, разрабатывавшиеся частными компаниями. В январе 2007г. президент Венесуэлы подписал декрет о национализации нефтяных месторождений в бассейне р.Ориноко. Согласно документу, иностранные компании до 1 мая с.г. должны были продать PDVSA долю в размере не менее 60% в проектах по добыче нефти. С этими условиями согласились BP Plc, Chevron Corp., Total SA и Statoil ASA.

ENI - одна из крупнейших мировых энергетический компаний, действует в 70 странах. Согласно опубликованному 15 февраля 2008г. финансовому отчету, чистая прибыль ENI в 2007г. снизилась на 9% - до 9,47 млрд евро по сравнению с 10,41 млрд евро, полученными годом ранее. Чистая прибыль ENI в IV квартале 2007г. выросла на 13,7% - до 2,68 млрд евро по сравнению с 2,36 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее.