Какой будет система финконтроля в Москве

Существующая система финансового контроля в российской столице в полной мере не выполняет своего назначения и нуждается в серьезном совершенствовании.

Такое заявление сделал в пятницу заместитель председателя Московской городской думы Александр Крутов Депутат выступил на круглом столе "Опыт взаимодействия контрольных органов Москвы", организованном Контрольно-счетной палатой столицы.

По мнению замглавы Мосгордумы, следует исключить дублирующие проверки и перейти к какому-то единому методу финансового государственного контроля в городе. Основными препятствиями для этого, как считает Крутов, сейчас, в частности, являются: отсутствие полной и непротиворечивой нормативной базы, недостаточная систематизация информации о правонарушениях, а также кадровая проблема. Кроме того, в контрольных органах не хватает специалистов, хорошо знающих бухгалтерский учет и налогообложение.

Депутат считает, что нужно законодательно закрепить статус, компетенцию и полномочия работников органов столичного госконтроля. "При этом желательно обнаруживать недостатки не после того, как все украдено, а во время подготовки к реализации тех или иных проектов", - заявил Александр Крутов.