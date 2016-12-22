Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»

Многие регионы хотят получить как можно больше денег из федерального центра, заявил Антон Силуанов в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Им нужно выстроить эффективную систему госуправления, добавил он

Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бюджетные расходы являются прямым следствием эффективности государственного управления, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. «У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты», — пояснил министр.

Сама стратегия экономического развития России давно не актуализировалась, добавил Силуанов. Он отметил, что в рамках нынешней стратегии действует более 400 документов, от которых «нет никакого результата». Эти документы, по его словам, во многом не соответствуют задачам, которые поставил президент в 2012 году, и имеющимся в стране ресурсам. «Они писались, когда не было той ситуации, которая сложилась три года назад, мы живем в другой финансовой парадигме. Поэтому управленческие решения не выполняются, а их постановка не соответствует реалиям либо не транслируется на уровень ведомства и конкретного исполнения», — сказал министр.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступивший в конце дискуссии, заявил, что регионам, наоборот, надо делегировать больше полномочий и наполнять их соответствующими бюджетными источниками.

«За последние 15–17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства», — сказал Чубайс. По его мнению, все изменения, произошедшие после распада СССР, привели к фундаментальному перераспределению полномочий от субъектов Федерации в центр. «Тот факт, что у нас серьезно стояла проблема распада страны, а сегодня ее не существует, это, конечно, положительный результат тех процессов, которые я описываю. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации», — сказал Чубайс. По его словам, необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что это тема, которую можно обсуждать бесконечно. По его словам, трехуровневая система управления себя не оправдала и по существу она пожирает эффективность управления.

«Система управления экономикой абсолютно не эффективна, но мы не готовы от нее отказаться. У нас есть страх перед изменениями, потому что, как правило, любые изменения в лучших целях заканчиваются у нас тем, что у наиболее благополучных регионов отбирают 1% или еще сколько-нибудь (в 2017 году Минфин перераспределил 1% от налога на прибыль от богатых регионов в пользу бедных. — РБК)», — сказал чиновник. Что касается приоритетных проектов, то они будут эффективны, только когда начнут учитывать интересы регионы, а не спускаться правительством сверху вниз, считает он.

По словам Макарова, добиться результатов по целям, которые поставил президент, и выйти на темпы роста экономики выше среднемировых при нынешней системе управления нельзя.