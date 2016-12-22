Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,21 EUR Нал. 69,46 68,73 USD Бирж. 56,48 +0,16 EUR Бирж. 68,95 -0,25 USD ЦБ. 56,39 +0,03 EUR ЦБ. 69,02 +0,21 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 12038,31 -1546,69 MOEX 2234,19 -1,21% RTS 1246,18 -1,43% Brent 69,60 -0,88% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7779,37 +0,13%
Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»
Лента новостей
Китайцы отказались выводить на авторынок США бренд Trumpchi 13:58, Бизнес Курс биткоина обвалился на 40% с декабрьских максимумов 13:48, Деньги СК возбудил дело после нападения на полицейских в Дагестане 13:47, Общество МОК обсудит использование российскими атлетами советского флага и гимна 13:43, Общество Чулпан Хаматова и Виктория Исакова пришли на суд по делу Серебренникова 13:30, Общество Башкирия пожелала получить четверть от выплаты АФК «Система» «Башнефти» 13:27, Экономика СМИ сообщили о переходе в «Динамо» футболиста сборной России 13:22, Спорт Песков напомнил о других социологах в ответ на вопрос о Левада-центре 13:20, Политика В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали несколько журналистов 13:17, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 13:14, РБК и МегаФон На тайском курорте задержали россиянку и американца за продажу наркотиков 13:12, Общество Алексеева рассказала о включении Изместьева в список на помилование 13:09, Общество На Филиппинах проснулся вулкан Майон 13:08, Общество В Думе предложили в разы увеличить штраф за отсутствие ОСАГО 13:00, Общество Посол Евросоюза назвал условие нормализации отношений с Россией 12:57, Политика Пропасть в 86 лет: Bentley Flying Spur против Pierce-Arrow Model 54 12:56, Авто Шувалов назвал «слухом» введение прогрессивной планки подоходного налога 12:56, Экономика В Германии при наезде школьного автобуса на магазин пострадали 48 человек 12:49, Общество На севере Косово убит лидер движения местных сербов 12:44, Политика В Кремле ответили на жалобу Зюганова о «шельмовании» кандидата от КПРФ 12:37, Политика Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра» 12:36, Экономика Белоусов заявил о близости расчетов Кремля и Центра Кудрина по бюджету 12:29, Экономика Поклонская ответила на слова Собчак о неполноценности прав жителей Крыма 12:27, Общество Скворцова назвала главным медицинским приоритетом 2018 года онкологию 12:20, Общество Без раздражения: как big data помогает рекламе попасть в цель 12:18, РБК и МегаФон В штабе Путина ответили на сообщения о нарушениях при сборе подписей 12:14, Политика
Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»
Экономика, 12:36
0
Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»
Многие регионы хотят получить как можно больше денег из федерального центра, заявил Антон Силуанов в ходе выступления на Гайдаровском форуме. Им нужно выстроить эффективную систему госуправления, добавил он
Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бюджетные расходы являются прямым следствием эффективности государственного управления, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. «У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты», — пояснил министр.

Сама стратегия экономического развития России давно не актуализировалась, добавил Силуанов. Он отметил, что в рамках нынешней стратегии действует более 400 документов, от которых «нет никакого результата». Эти документы, по его словам, во многом не соответствуют задачам, которые поставил президент в 2012 году, и имеющимся в стране ресурсам. «Они писались, когда не было той ситуации, которая сложилась три года назад, мы живем в другой финансовой парадигме. Поэтому управленческие решения не выполняются, а их постановка не соответствует реалиям либо не транслируется на уровень ведомства и конкретного исполнения», — сказал министр.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступивший в конце дискуссии, заявил, что регионам, наоборот, надо делегировать больше полномочий и наполнять их соответствующими бюджетными источниками.

«За последние 15–17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства», — сказал Чубайс. По его мнению, все изменения, произошедшие после распада СССР, привели к фундаментальному перераспределению полномочий от субъектов Федерации в центр. «Тот факт, что у нас серьезно стояла проблема распада страны, а сегодня ее не существует, это, конечно, положительный результат тех процессов, которые я описываю. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации», — сказал Чубайс. По его словам, необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что это тема, которую можно обсуждать бесконечно. По его словам, трехуровневая система управления себя не оправдала и по существу она пожирает эффективность управления.

«Система управления экономикой абсолютно не эффективна, но мы не готовы от нее отказаться. У нас есть страх перед изменениями, потому что, как правило, любые изменения в лучших целях заканчиваются у нас тем, что у наиболее благополучных регионов отбирают 1% или еще сколько-нибудь (в 2017 году Минфин перераспределил 1% от налога на прибыль от богатых регионов в пользу бедных. — РБК)», — сказал чиновник. Что касается приоритетных проектов, то они будут эффективны, только когда начнут учитывать интересы регионы, а не спускаться правительством сверху вниз, считает он.

По словам Макарова, добиться результатов по целям, которые поставил президент, и выйти на темпы роста экономики выше среднемировых при нынешней системе управления нельзя.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Минфин , Антон Силуанов , регионы
Главное
Голикова рассказала об «искажении» в зарплатах чиновников Экономика
Материалы по теме
Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах Экономика
Силуанов выступил против фиксации социальных расходов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.