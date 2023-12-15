Найти подход: как идет строительство порта Лавна и ж/д путей к нему

Макет порта «Лавна» на открытии экспозиции Министерства транспорта РФ «Россия в движении» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента России, продолжается комплексное развитие морских портов и железнодорожных подходов к ним. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, в России сейчас набран «хороший темп по повышению связанности территорий и развитию логистических цепочек».

Комплексный подход к вопросу — модернизация дорожной, аэродромной, морской и железнодорожной инфраструктуры — помогает наращивать объем перевозок, сокращать время доставки грузов, а также привлекать инвестиции в экономику, пояснил Хуснуллин. С начала 2023 года и по сегодняшний день прирост производственной мощности морских портов России составил уже 21,8 млн т, а суммарная мощность составляет 110,2 млн т.

С инфраструктурной точки зрения готовые и строящиеся транспортные узлы включают в себя как сам порт, так и железнодорожные подходы к нему. Одним из крупнейших подобных объектов в России на стадии строительства является универсальный порт Лавна в Мурманской области, открытие которого должно состояться в 2024 году.

Запуск круглогодичного глубоководного промышленного порта в Кольском заливе Баренцева моря положительно повлияет на социально-экономическое развитие арктической части России: уже прогнозируется повышение занятости и рост налоговых поступлений. С одной стороны, Лавна откроет российским экспортерам рынок сбыта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а с другой — поможет переориентировать грузовую базу на отечественные портовые мощности. По плану провозная мощность угольного терминала порта Лавна составит 18 млн т в год — примерно треть от всего показателя по Мурманской области.

За строительство терминала отвечает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). «Лавна — это уникальная площадка на северо-западе страны, которая открывает беспрепятственный экспорт для российских грузов. Из порта есть свободный доступ в Мировой океан, нейтральные воды. Датские и Черноморские проливы здесь нам помешать не могут. Еще два плюса порта. Во-первых, глубина — не надо никакого дноуглубления, уже у берега 15 м, что позволит нам принимать крупнотоннажные суда. Второе: этот порт незамерзающий, в отличие от Финского залива», — рассказал гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Что уже сделано

Завершены работы по возведению подходной дамбы;

погружены все сваи причалов;

на 95% выполнено верхнее строение причалов с устройством швартовых устройств и отбойных тумб;

идет монтаж судопогрузочных и складских машин;

завершен монтаж стакера-реклаймера, ведутся электромонтажные работы и подготовка к пусконаладочным работам;

продолжается возведение строительных объектов комплекса перегрузки угля, крупноузловой сборки технологического оборудования;

завершен монтаж железнодорожных путей и стрелочных переводов в рамках подготовки к открытию рабочего движения;

ведутся отделочные работы главного корпуса АБК (административно-бытовой корпус);

завершены работы по устройству спецпроходной.

В настоящий момент на объекте задействовано почти 1,5 тыс. рабочих и инженерно-технических работников, а также почти 230 единиц строительной техники.

Какие появятся пути подхода к «Лавне»

Место для возведения нового порта было выбрано на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива. Соответственно, от строителей потребовалась тесная кооперация с железнодорожниками для прокладки подъездных путей. Всего для строительства ближних железнодорожных подходов к порту Лавна им предстоит уложить почти 50 км путей. Также будет возведено 137 искусственных сооружений, среди которых три крупных моста, один из которых— через реку Тулома — соединит берега Кольского залива, и две тяговые подстанции.

Все это, в первую очередь железнодорожные подходы, призвано помочь обеспечить высокую провозную способность. По словам гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова, задача стоит амбициозная: рабочее движение до возводимого порта Лавна планируется открыть уже до конца 2023 года.

Ближайший к Лавне существующий железнодорожный мост через Кольский залив находится в 30 км выше по течению, в районе поселка Мурмаши. Поэтому сейчас возводится еще один мост для более удобного подхода. Уже смонтированы все восемь пролетных соединений, длина каждого превышает 111 м, а масса — 1000 т. Сборка одного из них была проведена навесным монтажом над руслом реки при помощи двух кранов. Общая протяженность конструкции вместе с двумя береговыми эстакадами — более 1,3 км. Это самое крупное инженерное сооружение на линии Выходной — Лавна в Мурманской области.

Для другого моста через реку Большая Лавна также были установлены все пролетные строения, длиной почти 35 м каждое. Мост через реку Большая Лавна — один из основных элементов Мурманского транспортного узла.

Проект предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, это организация угольного и нефтяного терминалов, а также инфраструктуры транспорта.

Кроме того, уже открыто движение по автодорожному мосту через реку Колу в Мурманской области. Инженерное сооружение построили взамен существующей конструкции, которая мешала модернизации станции Выходной. Железнодорожники уложили асфальт на мосту и подходах к нему, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы. Теперь, когда новый объект готов, выполнен демонтаж части старого моста.

Как еще развивается Северо-Западный регион

В Северо-Западном регионе по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» сейчас также обновляется железнодорожный участок Волховстрой — Мурманск, который проходит через три региона: Ленинградскую область, Республику Карелия и Мурманскую область. Ключевая задача здесь та же, что и в случае с Лавной, — развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна.

Тут предусмотрено строительство чуть более 100 км вторых путей, реконструкция 18 станций и строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Выходной.

Всего с 2020 года строительно-монтажные работы развернуты на 18 объектах. В 2022 году обеспечен частичный ввод по трем объектам — это строительство вторых путей на участке Пулозеро — Лапландия, станциях Нигозеро и Шуйская. По итогам же 2023 года планируется завершить работы еще на восьми объектах.

Реализация проекта позволит сохранить суммарную провозную способность участков на подходах к портам Северо-Западного бассейна, в том числе к порту Лавна, в объеме 145,6 млн т.