 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Национальные проекты ,  
0 

Найти подход: как идет строительство порта Лавна и ж/д путей к нему

Транспорт
Макет порта &laquo;Лавна&raquo; на открытии экспозиции Министерства транспорта РФ &laquo;Россия в движении&raquo; на выставке-форуме &laquo;Россия&raquo; на ВДНХ
Макет порта «Лавна» на открытии экспозиции Министерства транспорта РФ «Россия в движении» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента России, продолжается комплексное развитие морских портов и железнодорожных подходов к ним. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, в России сейчас набран «хороший темп по повышению связанности территорий и развитию логистических цепочек».

Комплексный подход к вопросу — модернизация дорожной, аэродромной, морской и железнодорожной инфраструктуры — помогает наращивать объем перевозок, сокращать время доставки грузов, а также привлекать инвестиции в экономику, пояснил Хуснуллин. С начала 2023 года и по сегодняшний день прирост производственной мощности морских портов России составил уже 21,8 млн т, а суммарная мощность составляет 110,2 млн т.

С инфраструктурной точки зрения готовые и строящиеся транспортные узлы включают в себя как сам порт, так и железнодорожные подходы к нему. Одним из крупнейших подобных объектов в России на стадии строительства является универсальный порт Лавна в Мурманской области, открытие которого должно состояться в 2024 году.

Запуск круглогодичного глубоководного промышленного порта в Кольском заливе Баренцева моря положительно повлияет на социально-экономическое развитие арктической части России: уже прогнозируется повышение занятости и рост налоговых поступлений. С одной стороны, Лавна откроет российским экспортерам рынок сбыта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а с другой — поможет переориентировать грузовую базу на отечественные портовые мощности. По плану провозная мощность угольного терминала порта Лавна составит 18 млн т в год — примерно треть от всего показателя по Мурманской области.

За строительство терминала отвечает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). «Лавна — это уникальная площадка на северо-западе страны, которая открывает беспрепятственный экспорт для российских грузов. Из порта есть свободный доступ в Мировой океан, нейтральные воды. Датские и Черноморские проливы здесь нам помешать не могут. Еще два плюса порта. Во-первых, глубина — не надо никакого дноуглубления, уже у берега 15 м, что позволит нам принимать крупнотоннажные суда. Второе: этот порт незамерзающий, в отличие от Финского залива», — рассказал гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Что уже сделано

  • Завершены работы по возведению подходной дамбы;
  • погружены все сваи причалов;
  • на 95% выполнено верхнее строение причалов с устройством швартовых устройств и отбойных тумб;
  • идет монтаж судопогрузочных и складских машин;
  • завершен монтаж стакера-реклаймера, ведутся электромонтажные работы и подготовка к пусконаладочным работам;
  • продолжается возведение строительных объектов комплекса перегрузки угля, крупноузловой сборки технологического оборудования;
  • завершен монтаж железнодорожных путей и стрелочных переводов в рамках подготовки к открытию рабочего движения;
  • ведутся отделочные работы главного корпуса АБК (административно-бытовой корпус);
  • завершены работы по устройству спецпроходной.
Читайте на РБК Pro
Экономика России не рухнула. В чем опасность ее роста — The Economist
«Это точно рак!»: как мысли о здоровье приводят к серьезной ипохондрии
Как построить карьеру, не выходя из дома: советы для удаленщиков
В Белоруссии появились криптоброкеры: как они работают и что могут делать

В настоящий момент на объекте задействовано почти 1,5 тыс. рабочих и инженерно-технических работников, а также почти 230 единиц строительной техники.

Какие появятся пути подхода к «Лавне»

Место для возведения нового порта было выбрано на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива. Соответственно, от строителей потребовалась тесная кооперация с железнодорожниками для прокладки подъездных путей. Всего для строительства ближних железнодорожных подходов к порту Лавна им предстоит уложить почти 50 км путей. Также будет возведено 137 искусственных сооружений, среди которых три крупных моста, один из которых—  через реку Тулома — соединит берега Кольского залива, и две тяговые подстанции.

Все это, в первую очередь железнодорожные подходы, призвано помочь обеспечить высокую провозную способность. По словам гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова, задача стоит амбициозная: рабочее движение до возводимого порта Лавна планируется открыть уже до конца 2023 года.

Ближайший к Лавне существующий железнодорожный мост через Кольский залив находится в 30 км выше по течению, в районе поселка Мурмаши. Поэтому сейчас возводится еще один мост для более удобного подхода. Уже смонтированы все восемь пролетных соединений, длина каждого превышает 111 м, а масса — 1000 т. Сборка одного из них была проведена навесным монтажом над руслом реки при помощи двух кранов. Общая протяженность конструкции вместе с двумя береговыми эстакадами — более 1,3 км. Это самое крупное инженерное сооружение на линии Выходной — Лавна в Мурманской области.

Для другого моста через реку Большая Лавна также были установлены все пролетные строения, длиной почти 35 м каждое. Мост через реку Большая Лавна — один из основных элементов Мурманского транспортного узла.

Проект предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, это организация угольного и нефтяного терминалов, а также инфраструктуры транспорта.

Кроме того, уже открыто движение по автодорожному мосту через реку Колу в Мурманской области. Инженерное сооружение построили взамен существующей конструкции, которая мешала модернизации станции Выходной. Железнодорожники уложили асфальт на мосту и подходах к нему, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы. Теперь, когда новый объект готов, выполнен демонтаж части старого моста.

Как еще развивается Северо-Западный регион

В Северо-Западном регионе по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» сейчас также обновляется железнодорожный участок Волховстрой — Мурманск, который проходит через три региона: Ленинградскую область, Республику Карелия и Мурманскую область. Ключевая задача здесь та же, что и в случае с Лавной, — развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна.

Тут предусмотрено строительство чуть более 100 км вторых путей, реконструкция 18 станций и строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Выходной.

Всего с 2020 года строительно-монтажные работы развернуты на 18 объектах. В 2022 году обеспечен частичный ввод по трем объектам — это строительство вторых путей на участке Пулозеро — Лапландия, станциях Нигозеро и Шуйская. По итогам же 2023 года планируется завершить работы еще на восьми объектах.

Реализация проекта позволит сохранить суммарную провозную способность участков на подходах к портам Северо-Западного бассейна, в том числе к порту Лавна, в объеме 145,6 млн т.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Мурманск порт нацпроекты

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 16:09
Путин запустил новый тоннель на Транссисбе Экономика, 17:20
В Москве работники ОПК получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29 Общество, 17:19
Творчество и технологии: что ждет телеиндустрию в будущем Тренды, 17:18
Путин заявил о необходимости сохранить взнос по семейной ипотеке в 20% Недвижимость, 17:16
Суд в Брянске отменил домашний арест для завхоза школы, где была стрельба Общество, 17:12
ЦБ поддержал ужесточение условий по льготной ипотеке Недвижимость, 17:07
Обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-главы Внешпромбанка Общество, 17:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Свердловской области младенец взялся за гирлянду и умер от удара током Общество, 17:04
ФАС завела дело против производителей яиц из-за роста цен Бизнес, 17:03
Покрышки, лед и навоз: из чего делают экологичное топливо в России Тренды, 16:58
ЦБ заявил об обязанности СПБ Биржи раскрывать цепочки хранения бумаг Инвестиции, 16:46
Путин заявил, что «противник пытается» дотянуться до БАМа Политика, 16:38
Шубенков назвал заявления Позднякова раскладом на сезон Спорт, 16:35
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене» Спорт, 16:35