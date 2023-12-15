Какой должна стать господдержка экспорта в новых глобальных условиях

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С февраля 2022 года российский бизнес, вне зависимости от своей отрасли, оказался в принципиально новых условиях для ведения дел. Тяжелее всего геополитический кризис ударил по экспортерам, правда, пессимистические прогнозы в конечном итоге не оправдались, бизнесу удалось перестроиться на ходу, и объемы российского экспорта уже к концу 2022 года перестали падать.

В условиях давления западных санкций на отечественный сырьевой бизнес, драйвером развития российской экономики в ближайшее время станет несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), уверен заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Евгений Пахомов. Так, по прогнозам Российского экспортного центра (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт упал с $235 млрд долларов в 2021 до $192 млрд в 2022, но в нынешнем году составит уже $218 млрд, и продолжит расти — как в абсолютном значении, так и по доле от всего экспорта страны.

За последние несколько лет в области ННЭ все более заметной становилась роль малого и среднего предпринимательства. По оценкам РЭЦ, бюджетные поступления связанные с несырьевым неэнергетическим экспортом, исчисляются 3,1 трлн руб. ежегодно, также благодаря ННЭ было создано 6,4 млн новых рабочих мест. Наилучшая динамика, по данным группы суверенных и региональных рейтингов АКРА, здесь присутствует в таких сегментах, как экспорт продовольственных товаров (рост объема на 15% за год) и экспорт удобрений (рост более чем на 50%). В среднесрочной перспективе (то есть, до 2026 года) можно ожидать что снижение нефтегазового экспорта в реальном выражении будет практически нивелировано восстановлением несырьевого, уверен директор Центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

Поддержка ННЭ является ключевым направлением национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Речь идет, например, о создании возможностей для экспорта продукции машиностроения, обрабатывающей промышленности и АПК, где отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торгпредства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка.

Актуальный пример: острее всего сейчас стоит вопрос доступа ряда государств Глобального Юга к источникам пресной воды и их перераспределению. Свою систему обеззараживания и очистки воды придумали в российской компании «Эмеральд Экотехнологии». С 2017 года она разрабатывает и производит системы для получения чистого водорода и кислорода. За время взаимодействия с центром поддержки экспорта Владимирской области, компания смогла провести переговоры с ОАЭ и заключить экспортный контракт с Эмиратами.

«Нужно поддержать те товары, которые мы традиционно экспортировали. Это минеральные удобрения, металлургия, продукции лесопромышленного комплекса. Падение у нас замедляется, и мы планируем с 2025 года начать восстановительный рост того экспорта, который у нас был», — считают в департаменте международной кооперации и лицензирования Минпромторга.

Для экспортеров уже три года работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в цифровом виде в режиме «одного окна». Онлайн-услуги помогают решить задачи на всех этапах экспортной деятельности: обучение и предоставления господдержки, поиска партнера, покупателя за рубежом, а также финансирования и страхования экспортных контрактов.

Бизнес и госсектор – успешная синергия

Российские предприниматели смогли достаточно быстро переориентировать потоки товаров и услуг, найти новых партнеров, запустить новые производства и начать постепенно восстанавливать свои позиции на мировом рынке. Значительно улучшилось взаимодействие государства и бизнеса, сегодня они работают как одна команда.

«Чтобы производить что-то узкоспециализированное, например, электродвигатели малой мощности, причем за адекватные деньги, необходим большой рынок сбыта, иначе мы просто не снизим себестоимость до приемлемого уровня. Поэтому вопрос экспорта и импортозависимости неразрывно друг с другом связаны», — уверен коммерческий директор компании-производителя лабораторного оборудования «Листон» Юрий Сапрыкин.

Пример поддержки узкоспециального продукта — история проекта «НейроЧат». Он создавался как нейрокоммуникатор для тех, кто ограничен в возможностях и не может ни двигаться, ни говорить. Это люди после инсультов, травм головы, с серьезными неврологическими заболеваниями, ДЦП, «болезнью Хокинга». Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» компания смогла представить свои разработки в ЮАР, Китае, проявляют интерес к продукту и партнеры из стран СНГ. Но кроме поддерживающих функций для людей с ограниченными возможностями, система нейротренинга позволяет развивать и тренировать когнитивные функции человека, такие как внимание, память, скорость реакции.

Перезагрузка импортозамещения

Архитектура нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» была выстроена так, что отзывы участников доходили до его создателей. За годы его реализации государство получило от бизнеса среди прочего и идеи по его перезагрузке.

Результат такого мозгового штурма вылился в «точку индустриального присутствия». Это рабочее название механизма Минпромторга, который включает в себя в том числе поддержку проектов по созданию российских промышленных площадок за рубежом.

Запрос здесь очень большой, подтверждает замдиректора департамента международной кооперации и лицензирования Минпромторга России Евгений Пахомов: «И мы про это тоже думаем, потому что мы министерство не только промышленности, но еще и торговли, и прекрасно понимаем, что подобные точки присутствия за рубежом очень важны».

Залог успеха здесь — это конкурентоспособность, уверен руководитель направления внешнеэкономической деятельности АО «Швабе» Валентин Чугуев. «В первую очередь, само собой, речь идет о качестве продукции. Но и с точки зрения удобных финансовых механизмов мы должны действительно предоставлять заказчику конкурентное финансирование. Сейчас этого не делается объективно, то есть наши прямые конкуренты дают ставки гораздо ниже», — говорит он.

К числу финансовых инструментов, можно отнести финансирование апробационных проектов. Компания-экспортер должна поставить небольшую партию товара потенциальным клиентам фактически бесплатно, чтобы они смогли увидеть преимущества российского товара. Государство могло бы взять на себя частичное субсидирование этого процесса.

Бизнес бьет языковой барьер

Предприниматели, работающие в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, отмечают, что наладить взаимоотношения бывает порой непросто из-за разных менталитетов, правил ведения бизнеса. В этом могли бы помочь специальные обучающие и консультационные программы, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. Площадками для этого могли бы стать как зарубежные российские представительства, так и бизнес-ассоциации, а также вузы, обладающие компетенциями в области международных отношений и регионоведения. Также небольшим компаниям помогла бы имиджевая поддержка со стороны госорганов.

Коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сапрыкин полагает, что необходимо «участие государства как тарана», имея в виду грамотную PR- и GR-стратегию. Одним из способов налаживания долгосрочных и крепких кросс-культурных связей может и должна стать сфера образования. Расширение приема и обучения иностранных студентов, поиск и привлечение талантов из-за рубежа, — это задача, которая будет способствовать и увеличению экспортного потенциала страны.

Чтобы нацпроект «Международная кооперация и экспорт» после своего продления до 2030 года стал еще более эффективным, необходимо активное участие делового сообщества в его формировании, уверены эксперты. Цели, задачи, KPI нацпроекта должны быть увязаны с экспортными стратегиями отраслей и компаний, с тем, как они планируют развиваться на внешних рынках.