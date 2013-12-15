Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,73 EUR Нал. 70,56 69,76 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8915,10 -593,80 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,96 -0,81% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
В Китае арестовали тысячу поддельщиков лекарств
Лента новостей
След «новичка»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой 23:07, Политика Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ не стал принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея 
В Китае арестовали тысячу поддельщиков лекарств
Экономика, 15 дек 2013, 14:05
0
В Китае арестовали тысячу поддельщиков лекарств
Полиция Китая задержала больше 1300 человек по всей стране. Их подозревают в изготовлении и продаже поддельных медицинских препаратов. Операция при этом проходила в рамках большой программы по борьбе с контрафактными медикаментами. Об этом сегодня сообщает Reuters.

В ходе операций полиция конфисковала как и сами готовые лекарственные препараты, так и сырье для них. Известно, что в руки правоохранительных органов попало почти 9 тонн сырых материалов для производства лекарств. Общая сумма сырья – порядка 2,2 млрд. юаней ($326,4 млн.) При этом сами препараты были предназначены для борьбы с самыми разными болезнями – от обычной простуды до болезней сердечников.

У нелегалов был собственный большой и налаженный рынок сбыта. Полиция закрыла больше 140 сайтов по продаже нелегальных препаратов. Компания по борьбе с нелегальными медицинскими препаратами продолжительностью в полгода месяцев была объявлена в июле. О ней сообщил кабинет государственной пищевой и лекарственной промышленности.

Контрафт в области фармацевтики – давняя головная боль китайских властей. Она уже приводила к смерти иностранцев. Так, в 2008 году 149 граждан США умерли после того, как употребили лекарство "гепарин" из Китая, которое противодействует свертыванию крови. Только за 2012 год было возбуждено больше 8 тысяч уголовных дел, возбужденных за производство и продажу поддельных лекарств. Это, как сообщают в прокуратуре Китая, в пять раз больше, чем в 2011 году.

Сейчас Китай занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке. Его рост составляет порядка 20% (мировой - только 7%). Из-за лекарств в Китае уже происходил ряд скандалов. Так, в июле были задержаны ряд сотрудников британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Их китайские власти обвинили в создании серых схем, экономических преступлениям и подозревают в причастности к организации коррупции. Полиция допрашивала и сотрудников англо-шведской компании AstraZeneca в Шанхае.

Еще раньше, в мае 2013 года таможня Франции изъяла почти 1,2 млн. таблеток из Китая. Они были контрафактными и замаскированы под пачки чая.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, доля поддельных медикаментов на мировом рынке лекарств составляет около 6-8%.

Теги: Китай , контрафакт , лекарства , подделка , AstraZeneca
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Во Франции изъята рекордная партия поддельных таблеток из Китая Общество
БРИКС: "Кирпичи" мировой экономики дают трещину Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.