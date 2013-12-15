В Китае арестовали тысячу поддельщиков лекарств

Полиция Китая задержала больше 1300 человек по всей стране. Их подозревают в изготовлении и продаже поддельных медицинских препаратов. Операция при этом проходила в рамках большой программы по борьбе с контрафактными медикаментами. Об этом сегодня сообщает Reuters.

В ходе операций полиция конфисковала как и сами готовые лекарственные препараты, так и сырье для них. Известно, что в руки правоохранительных органов попало почти 9 тонн сырых материалов для производства лекарств. Общая сумма сырья – порядка 2,2 млрд. юаней ($326,4 млн.) При этом сами препараты были предназначены для борьбы с самыми разными болезнями – от обычной простуды до болезней сердечников.

У нелегалов был собственный большой и налаженный рынок сбыта. Полиция закрыла больше 140 сайтов по продаже нелегальных препаратов. Компания по борьбе с нелегальными медицинскими препаратами продолжительностью в полгода месяцев была объявлена в июле. О ней сообщил кабинет государственной пищевой и лекарственной промышленности.

Контрафт в области фармацевтики – давняя головная боль китайских властей. Она уже приводила к смерти иностранцев. Так, в 2008 году 149 граждан США умерли после того, как употребили лекарство "гепарин" из Китая, которое противодействует свертыванию крови. Только за 2012 год было возбуждено больше 8 тысяч уголовных дел, возбужденных за производство и продажу поддельных лекарств. Это, как сообщают в прокуратуре Китая, в пять раз больше, чем в 2011 году.

Сейчас Китай занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке. Его рост составляет порядка 20% (мировой - только 7%). Из-за лекарств в Китае уже происходил ряд скандалов. Так, в июле были задержаны ряд сотрудников британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Их китайские власти обвинили в создании серых схем, экономических преступлениям и подозревают в причастности к организации коррупции. Полиция допрашивала и сотрудников англо-шведской компании AstraZeneca в Шанхае.

Еще раньше, в мае 2013 года таможня Франции изъяла почти 1,2 млн. таблеток из Китая. Они были контрафактными и замаскированы под пачки чая.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, доля поддельных медикаментов на мировом рынке лекарств составляет около 6-8%.