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Российских туроператоров обязали обеспечить банковскую гарантию
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Российских туроператоров обязали обеспечить банковскую гарантию
Экономика, 15 дек 2006, 15:15
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Российских туроператоров обязали обеспечить банковскую гарантию
Туроператоры, не обеспечившие банковскую гарантию своей деятельности, прекратят существование со 2 апреля 2007г. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Госдумы Владимир Катренко, комментируя принятие во втором чтении изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

Он напомнил, что сумма такой гарантии для туроператоров, занимающихся внутренним и въездным туризмом, установлена в законопроекте в размере 500 тыс. руб. (в первом чтении планировалось 1 млн руб.), для туроператоров, занимающихся выездным либо всеми видами туризма, - 10 млн руб. Туроператоры, представившие банковскую гарантию, будут включены в Единый федеральный реестр туроператоров (ЕФРТ).

В.Катренко также напомнил, что срок лицензирования туроператорской деятельности в соответствии с действующим законодательством истекает 1 января 2007г. Таким образом, те, кто на 1 января имел лицензию на туроператорскую деятельность, смогут осуществлять ее до 1 апреля, после этой даты будут обязаны представить необходимые документы для регистрации в ЕФРТ.

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий механизм финансовой гарантии туроператоров. Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" и предусматривают введение банковской гарантии. Устанавливается, что финансовая гарантия на новый срок должна быть получена не позднее чем за 3 месяца до истечения срока действующей гарантии. При этом банковская гарантия не может быть отозвана, а договор страхования гражданской ответственности не может быть расторгнут досрочно.

Согласно одобренным изменениям, туроператор или его клиент вправе потребовать изменения или расторжения договора "в связи с существенными изменениями обстоятельств", к которым относятся: ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и путевке, изменение сроков путешествия, непредвиденный рост транспортных тарифов, а также невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь, отказ в выдаче визы и т.п.). В случае расторжения договора возврат денежных средств производится в соответствии с фактическими затратами сторон. Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня получения претензии.

Устанавливается, что сведения о туроператоре вносятся в Единый федеральный реестр. Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма принимает решение о регистрации туроператора и внесении его в реестр не позднее чем через 5 дней со дня подачи соответствующего заявления. В противном случае туроператору должен быть направлен мотивированный отказ в регистрации в те же сроки.

Теги: Госдума
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