Посол Ирака: Разрыв контракта с ЛУКОЙЛом вызван экономическими причинами

Разрыв Ираком контракта с ЛУКОЙЛом на разработку месторождения Курна-2 вызван не политическими, а экономическими причинами. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Москве иракский посол Аббас Халаф Кунфуд. По его словам, главной причиной такого шага является невыполнение ЛУКОЙЛом обязательств контракта, связанных с разработкой месторождения. ЛУКОЙЛ только подписал контракт, но не выполнял его, указал дипломат.

Аббас Халаф Кунфуд назвал несостоятельными утверждения о том, что режим санкций против Ирака якобы препятствует освоению месторождения ЛУКОЙЛом. По словам посла, многие нефтедобывающие компании, в том числе и российские, работают в условиях режима санкций. Среди успешно действующих в Ираке он назвал такие российские компании, как "Стройтрансгаз", "Татнефть", "Сибнефть", "Машиноимпорт", "Зарубежнефть". Посол заявил, что Ирак намерен продолжать широкомасштабное сотрудничество с Россией в области нефте- и газодобычи.

Отвечая на вопрос, кто займется разработкой месторождения после разрыва контракта с ЛУКОЙЛом, Аббас Халаф Кунфуд подчеркнул, что "Ирак делает ставку только на российские компании в разработке и освоении нефтяных и газовых месторождений". Посол также сообщил, что в Ираке добывается и экспортируется в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие" более 2 млн барр. нефти в день.

Однако в правительстве России крайне негативно восприняли сообщения о решении Ирака аннулировать соглашение с ЛУКОЙЛом. По мнению источника в российском правительстве, такой шаг со стороны Багдада «лишает Россию одного из важных стимулов противодействовать военной акции против Ирака», сообщает телеканал «Россия».

Ряд аналитиков называют причиной разрыва контракта между ЛУКОЙЛом и Ираком заявление В. Алекперова о том, что его компания получила гарантии от президента РФ Владимира Путина в том, что даже в случае свержения Саддама Хусейна позиции компании в регионе не будут поставлены под угрозу.