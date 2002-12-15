Посол Ирака: Разрыв контракта с ЛУКОЙЛом вызван экономическими причинами

Аббас Халаф Кунфуд назвал несостоятельными утверждения о том, что режим санкций против Ирака якобы препятствует освоению месторождения ЛУКОЙЛом. По словам посла, многие нефтедобывающие компании, в том числе и российские, работают в условиях режима санкций. Среди успешно действующих в Ираке он назвал такие российские компании, как "Стройтрансгаз", "Татнефть", "Сибнефть", "Машиноимпорт", "Зарубежнефть". Посол заявил, что Ирак намерен продолжать широкомасштабное сотрудничество с Россией в области нефте- и газодобычи.
Отвечая на вопрос, кто займется разработкой месторождения после разрыва контракта с ЛУКОЙЛом, Аббас Халаф Кунфуд подчеркнул, что "Ирак делает ставку только на российские компании в разработке и освоении нефтяных и газовых месторождений". Посол также сообщил, что в Ираке добывается и экспортируется в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие" более 2 млн барр. нефти в день.
Однако в правительстве России крайне негативно восприняли сообщения о решении Ирака аннулировать соглашение с ЛУКОЙЛом. По мнению источника в российском правительстве, такой шаг со стороны Багдада «лишает Россию одного из важных стимулов противодействовать военной акции против Ирака», сообщает телеканал «Россия».
Ряд аналитиков называют причиной разрыва контракта между ЛУКОЙЛом и Ираком заявление В. Алекперова о том, что его компания получила гарантии от президента РФ Владимира Путина в том, что даже в случае свержения Саддама Хусейна позиции компании в регионе не будут поставлены под угрозу.