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Рейтинг РБК 500 ,  
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Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Основные факты

Рейтинг крупнейших российских компаний по чистой выручке РБК 500 по итогам 2019 года сменил лидера; в его верхней части — топ-20 — появился новичок, а рост выручки его участников резко замедлился по сравнению с предыдущим годом

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2019 года составила 89,24 трлн руб., или 81,1% от объема российского ВВП, следует из результатов рейтинга РБК 500. Она увеличилась на 4,3% к прошлогоднему показателю (85,5 трлн руб.), но темпы ее роста в разы замедлились по сравнению с предыдущим рейтингом, когда она подскочила сразу на 18,3%.

В рейтинге присутствуют 408 частных компаний, 74 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, шесть частных компаний со значительным участием государства и пять частных компаний со значительной долей иностранного владения.

  • Для того чтобы попасть в рейтинг этого года, компании требовалось получить чистую выручку минимум в 22,55 млрд руб., это на 4,6% выше прошлогодней нижней планки для прохождения в рейтинг — 21,55 млрд руб.
  • Средняя выручка участников рейтинга составила 178,5 млрд руб. против 171,1 млрд руб. в прошлом году.

Подробнее о тенденциях рейтинга крупнейших российских компаний читайте в материале РБК Pro.

  • Выручка лидера рейтинга — 7,78 трлн руб. — на 5,4% меньше, чем у лидера предыдущего года.
  • Как и в прошлом году, на первые 20 компаний списка приходится половина совокупной выручки рейтинга, на топ-100 — 76,2% (в прошлом году — 76%).
  • В 2019 году рост выручки показали 373 компании — участницы рейтинга, снижение — 123. В прошлогоднем рейтинге таких компаний было 434 и 66 соответственно.
Читайте на РБК Pro
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Газпром больше не первый РБК Pro представляет рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России Посмотреть рейтинг

Лидеры рейтинга

  • Впервые за историю рейтинга РБК 500 сменился лидер: по итогам 2019 года по размеру выручки, очищенной от НДС, акцизов и таможенных пошлин, верхнюю строчку заняла «Роснефть».
  • Лидер предыдущих пяти рейтингов — «Газпром», показав в прошедшем году снижение выручки, опустился на второе место, а ЛУКОЙЛ — со второго на третье.
  • Состав топ-5 и топ-10 не изменился: занявшие четвертое и пятое места Сбербанк и РЖД сохранили позиции прошлого года, поменялись местами X5 Retail Group (с седьмого на шестое место) и «Сургутнефтегаз» (с шестой на седьмую строчку). ВТБ, «Магнит» и «Росатом» сохранили за собой восьмое, девятое и десятое места соответственно.
  • Отраслевое лидерство по выручке сохраняется за нефтегазовым сектором: на его долю приходится 36,2% совокупной выручки рейтинга против 36,7% в прошлом году. Он же занимает первое место по количеству компаний в рейтинге — 63 из 500.
  • Финансовый сектор обогнал сектор «Металлы и горная добыча», оттеснив его на третье место со второго. Доходы финансового сектора составили 10,5% от совокупной выручки рейтинга, доля металлургических и добывающих компаний чуть ниже — 10,2%. Но сектор металлов и добычи сохранил второе место по числу участников рейтинга — 55 компаний. Финансовый — только на четвертом с 40 участниками. Его обгоняют по числу представителей торговые сети — их 52.
  • Суммарно на первые три сектора приходится более половины выручки рейтинга.

Прибыли и убытки

  • Из 500 компаний рейтинга показатель прибыли раскрыли 414 компаний (в прошлом году таких было 420).
  • Прибыльных компаний в рейтинге 374, убыточных — 40.
  • Совокупная прибыль (сумма всех прибылей и убытков) участников рейтинга составила 8,9 трлн руб.: суммарная прибыль — 9,3 трлн руб., суммарный убыток — 391 млрд руб.
  • 50,7% прибыли — 4,7 трлн руб. — пришлось на нефтегазовый сектор, на втором месте — финансовый сектор с долей прибыли в 16,3% (1,5 трлн руб.), на третьем — горно-металлургические компании, суммарно заработавшие 1,2 трлн руб. (12,8% от прибыли участников рейтинга).
  • Если в прошлогоднем рейтинге доли остальных секторов не превышали 3%, то в этом рейтинге 5,2% суммарной прибыли у химического сектора, а 3,8% — у транспортной отрасли.
  • Убытки по отраслям распределились следующим образом: 42,5% — у финансового сектора, 21,2% — у машиностроения, 10,8% — у представителей нефтегазовой отрасли.
  • Самую большую прибыль пятый год подряд показал «Газпром» — 1,2 трлн руб. Наибольший убыток — 115,7 млрд руб. — у Московского индустриального банка.

Выбывшие и новички

  • Из участников рейтинга прошлого года 19 компаний не изменили свое место в рейтинге, 223 компании поднялись вверх, а 190 — ухудшили свои позиции.
  • Самое большое движение вверх показала компания «Транслом». Она поднялась на 176 позиций (с 406-й на 230-ю строчку рейтинга): выручка компании выросла на 26,9% — с 44,8 млрд до 56,9 млрд руб.
  • Больше всего позиций, 292, потерял лидер снижения выручки «НИПИ НГ Петон»: компания переместилась с 168-го на 460-е место, потеряв в выручке за год 69% — с 81,2 млрд руб. в 2018 году до 25,2 млрд руб. в 2019 году.
  • Взамен 68 выбывших компаний в рейтинге появилось 68 новичков.
  • Из выбывших в этом году 41 компания не попала в рейтинг по размеру выручки (она либо снизилась, либо их опередили более успешные новички), 12 компаний выбыли по причине реорганизации, ликвидации или вхождения в группу, десять компаний не попали в рейтинг из-за недостаточности данных, необходимых для участия.
  • Больше всего выбыло компаний из самой многочисленной нефтегазовой отрасли — 12 компаний. Второй по численности выбывших — транспортный сектор (семь компаний).
  • Самая высокая позиция, с которой компания покинула рейтинг, — 37-е место в рейтинге прошлого года. Но на самом деле «ВымпелКом» не покинул рейтинг, а учтен теперь в составе компании VEON на 24-й позиции. Ротация проведена для приведения в соответствие с методологией рейтинга.
  • Среди новичков 45 из 68 компаний попали в рейтинг по причине роста выручки. 15 компаний вошли в рейтинг из-за того, что своевременно раскрыли свои финансовые показатели либо публично, либо для составителей рейтинга. Четыре компании вошли в рейтинг из-за приведения в соответствие с методологией: VEON, учтенная вместо «ВымпелКома», «Сафмар финансовые инвестиции», учтенная вместо входящего в нее НПФ «Сафмар», Московский индустриальный банк, вернувшийся в рейтинг после снятия внешнего управления, и Объединенная зерновая компания, введенная в периметр рейтинга.
  • В рейтинг вошли три компании после выхода из групп, в составе которых они учитывались ранее. Это Почта Банк, ранее учитываемый в составе ВТБ, Первая грузовая компания, входившая в UCL Hollding, и «ТрансФин-М», вышедшая из группы НПФ «Благосостояние».
  • Еще одна компания вошла в рейтинг сразу на самое высокое для новичка 17-е место. Именно эту строчку рейтинга заняла «ДКБР Мега Ритейл Групп», появившаяся в результате объединения торговых сетей «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль». Это первый за все время составления рейтинга новичок в топ-20 крупнейших компаний.
  • Наибольшее пополнение пришло в нефтегазовый сектор — 15 компаний. Второе место по числу вошедших новичков занял сектор дистрибуции — восемь компаний.

Иностранцы

  • В рейтинге справочно (без присвоения номера) присутствуют 132 российские компании с иностранным контролем. Эти компании имеют размер выручки больше порогового значения, необходимого для прохождения в рейтинг. В прошлом году таких компаний было 118.
  • Совокупная выручка таких иностранных участников составила 9,7 трлн руб. против 8,4 трлн руб. в прошлом году. Средняя выручка иностранцев составила 73,5 млрд руб.
  • В рейтинге присутствуют представители 32 стран. Но почти половина выручки (49,5%) иностранцев приходится на американские, немецкие и французские компании.
  • Наибольшая доля выручки (22,04%) приходится на автомобильный сектор. На втором месте — торговля (13,7%), на третьем — алкоголь и табак.
  • Максимальная выручка среди таких компаний, 333,3 млрд руб., показана компанией ФМСМ, принадлежащей американской табачной компании Philip Morris International.
  • Лидер прошлого года в иностранном зачете «Тойота Мотор» переместилась на четвертое место, уступив позиции «Фольксваген Груп Рус» и «Леруа Мерлен Восток».
Автор
Алексей Митраков
РБК 500 выручка российские компании лидеры
РБК Pro представляет 500 крупнейших по выручке компаний России Перейти на рейтинг
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