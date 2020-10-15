Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Основные факты

Рейтинг крупнейших российских компаний по чистой выручке РБК 500 по итогам 2019 года сменил лидера; в его верхней части — топ-20 — появился новичок, а рост выручки его участников резко замедлился по сравнению с предыдущим годом

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2019 года составила 89,24 трлн руб., или 81,1% от объема российского ВВП, следует из результатов рейтинга РБК 500. Она увеличилась на 4,3% к прошлогоднему показателю (85,5 трлн руб.), но темпы ее роста в разы замедлились по сравнению с предыдущим рейтингом, когда она подскочила сразу на 18,3%.

В рейтинге присутствуют 408 частных компаний, 74 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, шесть частных компаний со значительным участием государства и пять частных компаний со значительной долей иностранного владения.