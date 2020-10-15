Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Основные факты
Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2019 года составила 89,24 трлн руб., или 81,1% от объема российского ВВП, следует из результатов рейтинга РБК 500. Она увеличилась на 4,3% к прошлогоднему показателю (85,5 трлн руб.), но темпы ее роста в разы замедлились по сравнению с предыдущим рейтингом, когда она подскочила сразу на 18,3%.
В рейтинге присутствуют 408 частных компаний, 74 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, шесть частных компаний со значительным участием государства и пять частных компаний со значительной долей иностранного владения.
- Для того чтобы попасть в рейтинг этого года, компании требовалось получить чистую выручку минимум в 22,55 млрд руб., это на 4,6% выше прошлогодней нижней планки для прохождения в рейтинг — 21,55 млрд руб.
- Средняя выручка участников рейтинга составила 178,5 млрд руб. против 171,1 млрд руб. в прошлом году.