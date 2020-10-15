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Рейтинг РБК 500 ,  
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В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер

В шестом рейтинге крупнейших по выручке компаний России РБК 500 произошла смена лидера. Впервые с 2015 года «Газпром» уступил первую строчку «Роснефти»
«Роснефть» ROSN ₽385,4 +1,73% Купить
«Газпром» GAZP ₽167,24 +0,52% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 364,5 -0,23% Купить
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В новом ежегодном рейтинге РБК 500, ранжирующем российские компании по выручке, впервые за время публикации рейтинга с 2015 года сменился лидер: «Газпром» опустился на второе место, а лидерство захватила «Роснефть», в предыдущем рейтинге занимавшая третью строчку. По итогам 2019 года она обогнала и ЛУКОЙЛ.

Чистая выручка «Роснефти» (валовая выручка за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин), базовый показатель рейтинга, в прошлом году составила 7,783 трлн руб., на 1,6% превысив соответствующий результат «Газпрома» (7,66 трлн руб.). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10%, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9%.

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Газпром больше не первый РБК Pro представляет рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России Посмотреть рейтинг

Конъюнктура рынка в минувшем году для «Газпрома» оказалась хуже, чем для «Роснефти». Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — только на 5,4% (данные Банка России). Сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье (за пределы СНГ) на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) «Роснефти» в 2019 году составил рекордные для нее 2,1 трлн руб., а у «Газпрома» этот показатель был на уровне 1,86 трлн руб., следует из данных рейтинга РБК 500.

Пандемия COVID-19 и резкое снижение цен на нефть и газ ударили по результатам обоих лидеров рейтинга в 2020 году. В будущем рейтинге РБК 500 «Газпром» и «Роснефть», вероятно, удержат свои позиции крупнейших по выручке компаний России (хотя ЛУКОЙЛ с выручкой 7,4 трлн руб. отстает не так сильно), но будут соревноваться, у кого она упадет больше. В первом полугодии 2020 года выручка от реализации у обеих компаний упала примерно в полтора раза, но у «Газпрома» оказалась чуть больше — 2,9 трлн против 2,8 трлн руб., говорится в их отчетностях.

Подробнее о тенденциях рейтинга крупнейших российских компаний читайте в материале РБК Pro.

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Общие итоги рейтинга

  • В 2019 году совокупная выручка участников рейтинга РБК 500 — 89,24 трлн руб. — росла практически так же медленно, как в 2016-м, — лишь на 4,3% (после роста на 9–18% в предыдущие два года).
  • В 2019 году суммарная выручка РБК 500 в отношении к ВВП впервые сократилась — с 81,8 до 81,1%.
  • Средняя выручка участников рейтинга составила 178,5 млрд руб. (годом ранее — 171,1 млрд руб.).
  • Как и в предыдущем году, на первые 20 компаний списка приходится половина совокупной выручки рейтинга.

Среди крупнейших участников рейтинга доминируют экспортеры, которые в 2019 году столкнулись с неблагоприятной внешней конъюнктурой, прокомментировал РБК главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. В частности, снизилась выручка горно-металлургических компаний-экспортеров (Evraz, НЛМК, Rusal, «Северсталь», ММК, СУЭК), в диапазоне от 2 до 10%.

Первая двадцатка РБК 500 вновь претерпела минимальные изменения. Компания НЛМК была вытеснена с 17-й на 21-ю позицию, ее место занял ретейлер «ДКБР Мега Ритейл Групп», образовавшийся в 2019 году в результате слияния сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое».

«Излишнюю стабильность в верхней части рейтинга из года в год обеспечивает отсутствие конкуренции, застарелая, излишне зарегулированная среда, в которой доминируют крупнейшие игроки, чьи позиции просто не дают атаковать. В экономике фактически не появляются новые и перспективные компании, способные теснить позиции «старых» бизнесов», — сказал Надоршин.

В топ-20 — двенадцать государственных компаний. Последние оценки доли государства в создании валовой добавленной стоимости в России находятся в диапазоне 25–45%, в создании рабочих мест — около 30% (с учетом неформальной занятости), прокомментировал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Государство имеет значительное присутствие в стратегически важных отраслях экономики (нефтегазовой, оборонной и т.д.), в сегменте естественных монополий, в финансовом секторе, в предоставлении общественных услуг. Эксперты много раз говорили о необходимости снижать долю государства в экономике, но «фактически эти возможности реализуются очень слабо, так как находятся на пересечении очень многих интересов», констатирует Куликов.

Автор
Иван Ткачёв
При участии
Юлия Старостина
РБК 500 рейтинг компании в России бизнес
РБК Pro представляет 500 крупнейших по выручке компаний России Перейти на рейтинг
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