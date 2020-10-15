В рейтинге крупнейших компаний РБК 500 впервые сменился лидер

Пандемия COVID-19 и резкое снижение цен на нефть и газ ударили по результатам обоих лидеров рейтинга в 2020 году. В будущем рейтинге РБК 500 «Газпром» и «Роснефть», вероятно, удержат свои позиции крупнейших по выручке компаний России (хотя ЛУКОЙЛ с выручкой 7,4 трлн руб. отстает не так сильно), но будут соревноваться, у кого она упадет больше. В первом полугодии 2020 года выручка от реализации у обеих компаний упала примерно в полтора раза, но у «Газпрома» оказалась чуть больше — 2,9 трлн против 2,8 трлн руб., говорится в их отчетностях.
Подробнее о тенденциях рейтинга крупнейших российских компаний читайте в материале РБК Pro.
- В 2019 году совокупная выручка участников рейтинга РБК 500 — 89,24 трлн руб. — росла практически так же медленно, как в 2016-м, — лишь на 4,3% (после роста на 9–18% в предыдущие два года).
- В 2019 году суммарная выручка РБК 500 в отношении к ВВП впервые сократилась — с 81,8 до 81,1%.
- Средняя выручка участников рейтинга составила 178,5 млрд руб. (годом ранее — 171,1 млрд руб.).
- Как и в предыдущем году, на первые 20 компаний списка приходится половина совокупной выручки рейтинга.
Среди крупнейших участников рейтинга доминируют экспортеры, которые в 2019 году столкнулись с неблагоприятной внешней конъюнктурой, прокомментировал РБК главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. В частности, снизилась выручка горно-металлургических компаний-экспортеров (Evraz, НЛМК, Rusal, «Северсталь», ММК, СУЭК), в диапазоне от 2 до 10%.
Первая двадцатка РБК 500 вновь претерпела минимальные изменения. Компания НЛМК была вытеснена с 17-й на 21-ю позицию, ее место занял ретейлер «ДКБР Мега Ритейл Групп», образовавшийся в 2019 году в результате слияния сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое».
«Излишнюю стабильность в верхней части рейтинга из года в год обеспечивает отсутствие конкуренции, застарелая, излишне зарегулированная среда, в которой доминируют крупнейшие игроки, чьи позиции просто не дают атаковать. В экономике фактически не появляются новые и перспективные компании, способные теснить позиции «старых» бизнесов», — сказал Надоршин.
В топ-20 — двенадцать государственных компаний. Последние оценки доли государства в создании валовой добавленной стоимости в России находятся в диапазоне 25–45%, в создании рабочих мест — около 30% (с учетом неформальной занятости), прокомментировал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Государство имеет значительное присутствие в стратегически важных отраслях экономики (нефтегазовой, оборонной и т.д.), в сегменте естественных монополий, в финансовом секторе, в предоставлении общественных услуг. Эксперты много раз говорили о необходимости снижать долю государства в экономике, но «фактически эти возможности реализуются очень слабо, так как находятся на пересечении очень многих интересов», констатирует Куликов.