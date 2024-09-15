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Экономика ,  
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Откуда и почему переезжали в Россию мигранты. Инфографика

Из Таджикистана чаще всего мигранты переезжают жить в Россию

Жить в Россию чаще всего мигранты переезжают из Таджикистана. Эту страну происхождения указал 31% начавших жить в России мигрантов. Следом идут Киргизия (10%) и Украина (9%), следует из данных Росстата.

Чаще всего переехавший в Россию мигрант — это мужчина (55%), трудоспособный (76%), женат (51,4%), со средним полным образованием (39,4%).

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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Светлана Прохорова
мигранты Средняя Азия Таджикистан переезд

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