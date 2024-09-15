Откуда и почему переезжали в Россию мигранты. Инфографика
Жить в Россию чаще всего мигранты переезжают из Таджикистана. Эту страну происхождения указал 31% начавших жить в России мигрантов. Следом идут Киргизия (10%) и Украина (9%), следует из данных Росстата.
Чаще всего переехавший в Россию мигрант — это мужчина (55%), трудоспособный (76%), женат (51,4%), со средним полным образованием (39,4%).
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов