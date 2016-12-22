ЦБ рассказал о влиянии цен на нефть на курс рубля

Цены на нефть выше ожидаемых сказались на нынешнем курсе рубля. При этом через два-три года в Банке России ожидают снижения котировок

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Авторы сентябрьского доклада ЦБ о денежно-кредитной политике, который был опубликован 15 сентября, указывают, что динамика цен на нефть несколько сдерживала ослабление рубля в последний месяц. Объясняется это тем, что цены энергоносителей сохранялись выше уровней, заложенных в базовый и альтернативный сценарии.

В Банке России указали, что рост предложения нефти со стороны Саудовской Аравии, России, Кувейта, Ирака, ОАЭ был частично компенсирован его снижением в Венесуэле в условиях продолжающегося экономического кризиса, а также на фоне геополитической напряженности.

В ЦБ при этом указывают, что в среднесрочной перспективе ожидают постепенного снижения нефтяных цен. При этом в регуляторе не ожидают заметного увеличения темпов роста цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

Что касается дальнейшего развития событий, то в ЦБ заложили постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до 55 долларов за баррель в 2020–2021 годах. Как отмечают авторы доклада, этому будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения стран – экспортеров нефти.

«Однако мы не исключаем, что цены на нефть могут находиться вблизи текущих уровней еще продолжительное время, в том числе под влиянием различных геополитических факторов. В то же время изменение цен на нефть не окажет существенного влияния на темпы и структуру экономического роста, учитывая действие бюджетного правила. Оно сглаживает влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на внутренние экономические условия и государственные финансы», - говорится в сообщении ЦБ.

По состоянию на вечер 14 сентября стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне составила $78,10.