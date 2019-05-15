Минфин предложил увеличить расходы в этом году на 256 млрд руб.

Минфин предложил увеличить расходы в этом году на 256 млрд руб.

Минфин опубликовал проект поправок в федеральный бюджет на 2019 год. Более 100 млрд руб. дополнительно пойдут на дотации регионам и развитие ЖКХ. Еще 80 млрд руб. направят на поддержку госкомпаний

Министр финансов России Антон Силуанов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Проект поправок в бюджет 2019 года подготовлен Министерством финансов и опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов, только после этого документ может быть внесен в Госдуму. Согласно проекту, общая сумма бюджетных расходов в этом году увеличится на 256,5 млрд руб., до 18,2937 трлн руб.

Но в открытой части бюджета отражено только увеличение расходов на 197,2 млрд руб. Это значит, что дополнительные 59 млрд руб. (23%) предложено пустить по закрытым (секретным) статьям.

РЖД и регионы

Большинство дополнительных трат придется на разделы «Национальная экономика» (почти 73 млрд руб.) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (почти 51 млрд руб.).