Экономика , 15 мая, 21:12
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Минфин предложил увеличить расходы в этом году на 256 млрд руб.
Минфин опубликовал проект поправок в федеральный бюджет на 2019 год. Более 100 млрд руб. дополнительно пойдут на дотации регионам и развитие ЖКХ. Еще 80 млрд руб. направят на поддержку госкомпаний
Министр финансов России Антон Силуанов
Проект поправок в бюджет 2019 года подготовлен Министерством финансов и опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов, только после этого документ может быть внесен в Госдуму. Согласно проекту, общая сумма бюджетных расходов в этом году увеличится на 256,5 млрд руб., до 18,2937 трлн руб.
Но в открытой части бюджета отражено только увеличение расходов на 197,2 млрд руб. Это значит, что дополнительные 59 млрд руб. (23%) предложено пустить по закрытым (секретным) статьям.
РЖД и регионы
- Большинство дополнительных трат придется на разделы «Национальная экономика» (почти 73 млрд руб.) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (почти 51 млрд руб.).
- В разделе «Национальная экономика» чистое увеличение целиком приходится на две крупные статьи — дополнительные трансферты регионам на развитие автодорог регионального и муниципального значения (34,4 млрд руб.) и взнос в уставный капитал РЖД на развитие «железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла [в Московском регионе] с учетом организации диаметральных маршрутов» (40,2 млрд руб.). Этот взнос в капитал РЖД предполагается осуществить из средств бюджета города Москвы.