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American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Экономика ,  
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Минфин предложил увеличить расходы в этом году на 256 млрд руб.
Минфин опубликовал проект поправок в федеральный бюджет на 2019 год. Более 100 млрд руб. дополнительно пойдут на дотации регионам и развитие ЖКХ. Еще 80 млрд руб. направят на поддержку госкомпаний
Министр финансов России Антон Силуанов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Проект поправок в бюджет 2019 года подготовлен Министерством финансов и опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов, только после этого документ может быть внесен в Госдуму. Согласно проекту, общая сумма бюджетных расходов в этом году увеличится на 256,5 млрд руб., до 18,2937 трлн руб.

Но в открытой части бюджета отражено только увеличение расходов на 197,2 млрд руб. Это значит, что дополнительные 59 млрд руб. (23%) предложено пустить по закрытым (секретным) статьям.

РЖД и регионы

  • Большинство дополнительных трат придется на разделы «Национальная экономика» (почти 73 млрд руб.) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (почти 51 млрд руб.).
  • В разделе «Национальная экономика» чистое увеличение целиком приходится на две крупные статьи — дополнительные трансферты регионам на развитие автодорог регионального и муниципального значения (34,4 млрд руб.) и взнос в уставный капитал РЖД на развитие «железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла [в Московском регионе] с учетом организации диаметральных маршрутов» (40,2 млрд руб.). Этот взнос в капитал РЖД предполагается осуществить из средств бюджета города Москвы.
  • В разделе ЖКХ львиная доля дополнительных средств (41 млрд руб.) — это капитализация «Дом.РФ» (бывшее АИЖК) и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
  • Свыше 60 млрд руб. получат российские регионы на обеспечение сбалансированности их бюджетов.

Поддержка «Дом.РФ»

«Дом.РФ» получит из федерального бюджета 25 млрд руб.

  • 20 млрд руб. войдут в уставный капитал организации в целях докапитализации банка «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал», более десяти лет находился на санации) — ипотечно-строительного банка, который должен стать уполномоченным госбанком в сфере жилищного строительства.
  • Еще 5 млрд руб. пойдут на компенсацию недополученных доходов «Дом.РФ» в связи с программой господдержки семей, взявших ипотеку при рождении третьего ребенка или последующих детей.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства получит еще 16 млрд руб. на завершение строительства многоквартирных домов.

Крупнейшие сокращения

  • На 14,9 млрд руб. предложено сократить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.
  • Крупнейшая энергетическая компания Крыма — «Крымэнерго» — лишится 7,2 млрд руб. запланированных взносов в уставный капитал.
Авторы: Ксения Назарова, Иван Ткачёв
Теги: Минфин, Бюджет, бюджетные расходы
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