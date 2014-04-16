Зюзин вывел из-под залога почти 18% акций "Мечела"

Структуры основного акционера "Мечела" Игоря Зюзина сократили долю заложенных банкам акций компании с 59,4% до 41,57%, говорится в сообщении "Мечела", размещенном на сайте Комиссии по ЦБ США.

Фото: ИТАР-ТАСС

Из сообщения следует, что Зюзин контролирует напрямую и через свои структуры 67,42% акций "Мечела". В залоге остались акции, принадлежащие компаниям Armolink и Calridge. Ранее в этом списке была еще Bellasis.

Сейчас Calridge принадлежат 29,02%, Bellasis - 25,57%, Armolink - 12,78%. Напрямую предприниматель владеет 0,05% "Мечела".

Представитель "Мечела" отказался прокомментировать вывод акций компании из под залога.

23 марта стало известно, что "Мечелу" удалось договориться с Альфа-Банком об рассрочке на пять недель по кредиту на сумму 150 млн долл. Компания должна была расплатиться с банком в июне-июле 2014г., но в начале марта Альфа-Банк срочно предъявил долг к погашению. Если бы стороны договорились, взыскание могло быть обращено на залог (65% акций Белорецкого меткомбината и 25% минус одна акция порта Посьет).

Помимо рассрочки на пять недель по кредиту Альфа-Банка, "Мечелу" удалось получить от Внешэкономбанка два крупных кредита на общую сумму более 2,5 млрд руб.

"Мечел" является самой закредитованной компанией в горно-металлургической отрасли: в декабре 2013г. сумма ее чистого долга составляла 9,4 млрд долл.

За последние несколько месяцев цена на акции "Мечела" несколько раз обваливалась. Такое происходило в ноябре 2013г., в конце февраля и начале марта 2014г. Эксперты объясняют обвалы акций "Мечела" серьезными проблемами компании с кредиторами.