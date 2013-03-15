Доллар и евро в начале дня почти не изменились

Курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:10 мск составлял 30,71 руб./долл., что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 30,7 руб./долл., максимальные - 30,79 руб./долл.
Курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:10 мск составлял 39,98 руб./евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,98 руб./евро, максимальные - 40,01 руб./евро.
Стоимость корзины Банка России по состоянию на 10:10 мск составляла 34,88 руб., что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России на сегодня, составляет 30,78 руб./долл., курс евро - 39,87 руб./евро.