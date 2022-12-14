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Трутнев пообещал наказать виновных в задержке дизеля для Дальнего Востока

Трутнев пообещал наказать виновных в задержке нефтепродуктов для Дальнего Востока
Трутнев намерен обратиться в Генпрокуратуру по Дальнему Востоку с просьбой проверить деятельность всех должностных лиц. В РЖД указали, что существует ряд вопросов, которые требуют системного решения
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пообещал наказать виновных в задержке доставки нефтеналивных грузов на Дальний Восток, передает «РИА Новости».

Ранее в Магаданской области цены на дизельное топливо выросли на 5 руб., а также возник дефицит солярки. Власти региона объяснили это сложностями в организации перевозок через железные дороги и порты в Приморском крае.

Трутнев рассказал, что губернатор Магаданской области Сергей Носов показал ему телеграмму РЖД, в которой компания рекомендовала не принимать нефтеналивные грузы по «логистическим причинам».

«Я тоже хочу услышать, что это за телеграмма была, и хочу понять, насколько люди осознают свою ответственность в случае, если бы Магадан или любой другой населенный пункт на Дальнем Востоке, на севере нашей страны оказался вот в этот зимний период без отопления. Во всяком случае я могу со своей стороны заверить, что я сделаю все возможное, чтобы ответственность была не только неотвратимой, но и жестокой», — подчеркнул Трутнев.

Вице-премьер добавил, что будет вынужден обратиться к заместителю генпрокурора по Дальнему Востоку Дмитрию Демешину с просьбой проверить деятельность всех должностных лиц на предмет выполнения всей необходимой работы.

В пресс-службе РЖД заявили РБК, что задержанных вагонов по ответственности РЖД на сети нет. Тем не менее существует ряд вопросов, которые требуют системного решения. Среди них — формирование оптимального плана отгрузок нефтепродуктов.

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Так, их доставка в Магаданскую область осуществляется из Тюмени, на расстояние почти 5 тыс. км. При этом в обеспечении области нефтепродуктами практически не участвуют НПЗ, находящиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Помимо этого, в компании указали на необходимость диверсифицировать точки перевалки груза на морской транспорт. Сейчас нефтепродукты следуют в основном через один терминал — «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка в два раза ниже установленной перерабатывающей способности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке 21,5 вагона в адрес терминала следует 430 вагонов, а 165 уже находятся на станции назначения Гайдамак.

«Дальнейшее увеличение отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к ухудшению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов. Скопление вагонов также приводит к ухудшению качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержке доставки других товаров», — подчеркнули в РЖД.

В связи с этим компания была вынуждена временно ограничивать прием грузов к перевозке в адрес данного терминала, а Дальневосточная железная дорога по факту скопления вагонов с опасными грузами ранее была вынуждена обратиться в прокуратуру.

В РЖД отметили, что еще одной возможностью улучшения взаимодействия является проставление специальных отметок в перевозочных документах для установления автоматического контроля за проследованием грузов, следующих для северного завоза.

В письме от 26 ноября РЖД информировали Трутнева о складывающейся ситуации и необходимости принятия системных решений.

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Виктория Громова Виктория Громова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Юрий Трутнев Дальний Восток нефтепродукты задержка
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