Скоростной каркас: как в России строятся новые автомагистрали

В России продолжается возведение скоростных автодорог. Строители говорят о необходимости решения проблем «длинных денег», логистические компании — о поддержании качественной инфраструктуры магистралей

Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области (Фото: ГК «Автодор»)

Протяженность скоростных дорог в России составляет всего 0,6% от общего объема дорожной сети. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на мероприятии «100 проектов России. Строительство» в Национальном центре «Россия». «Это маленький процент, — отметил Хуснуллин. — Необходимо его увеличить, потому что скоростные дороги — это всегда улучшение экономики и регионов, и страны в целом».

В России за их строительство серьезно взялись лишь в 1990-е годы. В современном понимании скоростная дорога способна обеспечить режим движения автомобилей в 110 км/час и более, на ней нет светофоров, пересечений и разворотов на одном уровне, присутствуют современные многофункциональные зоны сервиса и отдыха.

Протяженность автодорог такого уровня в стране в настоящее время приближается к 9 тыс. км, заявил глава правительства России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения. По словам премьера, через шесть лет общая длинна скоростных дорог должна превысить отметку в 10 тыс. км, а в дальнейшем правительство планирует выйти на ежегодные темпы запуска не менее 700 км новых участков скоростных дорог, которые должны быть доведены до всех крупных агломераций страны.

«Скоростное движение — это сэкономленное время в пути для жителей, снижение логистических издержек для бизнеса и вклад в сбалансированное пространственное развитие страны, — заявил журналистам после стратегической сессии министр транспорта России Андрей Никитин. — Мы формируем единую транспортную систему в этой логике и решаем поставленную президентом России задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса».

Дорога как производственный актив

Скоростные автомагистрали в России развиваются в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Одним из самых амбициозных проектов сегодня выступает трасса М-12 «Восток», входящая в состав скоростного транспортного маршрута «Россия», который должен соединить Санкт-Петербург и Владивосток. Этим летом в состав трассы М-12 «Восток» вошел новый участок — дорога между городом Дюртюли и поселком Ачит проходит по территориям Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Трасса протяженностью 275 км позволила сократить время в пути между городом Дюртюли и поселком Ачит с шести до двух с половиной часов.

С вводом нового участка скоростные автомагистрали связали Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом. В дальнейшем М-12 «Восток» предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Специалисты указывают, что запущенный скоростной коридор от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга уже дает ощутимый экономический эффект. По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, общая экономия здесь для грузоотправителей за 1,7 тыс. км. пути составляет 8,5 тыс. руб., а время в пути сократилось на 40%. При этом общий объем грузов, выезжающих на скоростной коридор, уже достигает порядка 172 млн т в год. Одновременно представители «Автодора» обращают внимание, что плата за проезд позволяет полностью обеспечить затраты на содержание дорог и возврат привлеченных средств в коридоре от Санкт-Петербурга до Казани.

«Качественная инфраструктура положительно влияет на сроки и безопасность доставки, — говорит Иван Грошев, директор по развитию логистической компании YM Trans Group. — Наибольшее влияние на изменения грузопотоков оказало закрытие границ на европейском направлении и переориентация на Восток. Ну и после развития основных транспортных путей, ждем модернизации второстепенных магистралей».

Для логистики дорога — это не просто путь, а производственный актив, отмечает генеральный директор логистического оператора «Логли» Александр Антипов: «Качественная дорога позволяет увеличить среднюю скорость доставки на 15–20%, что напрямую снижает себестоимость перевозки за счет экономии на горюче-смазочных материалах и фонде оплаты труда водителей. Для нашего бизнеса это означает возможность давать клиентам более точные сроки оформления и доставки. Например, после реконструкции трассы М-4 «Дон» время пути от Москвы до Ростова-на-Дону сократилось на несколько часов, что сделало южное направление более предсказуемым для наших клиентов».

Внебюджетное финансирование

Вызовом для дальнейшего развития строительства скоростных дорог в России является донастройка механизмов финансирования, позволяющих привлекать внебюджетные средства. «Сейчас все пока упирается в стоимость «длинных» денег, — заявил Марат Хуснуллин. — То есть понятно, что только за бюджет мы не можем все это построить. Поэтому мы сейчас прорабатываем градостроительную документацию. Где-то, где есть возможность, прорабатываем проектную документацию. Как только финансовая составляющая будет позволять, мы будем привлекать внебюджетные средства и средства бюджета для того, чтобы максимально расширить количество высокоскоростных дорог в стране».

В качестве механизмов привлечения внебюджетных средств для строительства дорог в России, например, рассматривается выпуск инфраструктурных облигаций. Такой механизм, в частности, уже использовался для привлечения строительства автотрассы в Самарской области. По подсчетам ИК «Финам», за период с 2021 по 2024 годы объем эмиссии инфраструктурных облигаций в стране составил 150 млрд руб. Президент России Владимир Путин получил правительству увеличить данный показатель в два раза.

Еще один развивающийся инструмент привлечения внебюджетного финансирования для строительства дорог — концессионные соглашения, которые все шире используются региональными властями. Например, в Московской области к концу 2025 года планируется запустить 45 км Южно-Лыткаринской автодороги, которая в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строится в рамках концессии. Также власти Москвы намерены заключить концессионное соглашение по строительству новой платной дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на размещенную информацию в ГИС «Торги».

Возможность обновлять необходимую инфраструктуру, включая дорожные объекты, предоставляет инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов, подчеркивал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. Например, с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита был построен обход Тольятти с мостом через Волгу.