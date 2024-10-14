Как нацпроект ускоряет переход компаний на отечественный софт

Сегодня замена иностранного промышленного и системного программного обеспечения на российское — вопрос национальной безопасности. Драйвером процесса может стать грантовая поддержка со стороны нацпроекта «Цифровая экономика»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Утвержденная правительством России дорожная карта по проекту «Новое индустриальное программное обеспечение» направлена на то, чтобы все критически значимое ПО (проектирование, промышленный дизайн и управление производством) разрабатывалось и поддерживалось силами российских ИТ-компаний. Благодаря дорожной карте, утверждают эксперты, импортозамещение было систематизировано. В частности, был определен индекс технологической независимости в области промышленного ПО и доля использования отечественного индустриального ПО.

Индекс технологической независимости — это показатель, отражающий долю организаций, использующих отечественное индустриальное ПО, а также число разработанных технологий по тематике промышленного ПО, новых для России и для мира. По данным агентства CNews Analytics, этот показатель составлял 51% в 2022 году и к текущему году вырос до 57%. Расчетный показатель к 2030 году (горизонт планирования в рамках дорожной карты) — 82%. Как ожидают разработчики дорожной карты, в конечном итоге объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО к 2030 году вырастет почти втрое — до 330 млрд руб.

Инструменты для роста

Для достижения целевых показателей правительство использует различные инструменты, в частности — субсидирование стоимости ПО, создаваемого российскими разработчиками. По данным Минцифры России, с 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Так, по нацпроекту «Цифровая экономика» продолжается прием заявок на гранты, составляющие до половины от стоимости нового софта. В приоритете — особо значимые проекты (ОЗП) — это ПО, сбои в работе которого несут серьезные риски для различных отраслей экономики, экологии, продовольственной, транспортной, энергетической безопасности и так далее. На грантовую поддержку могут претендовать продукты, удовлетворяющие следующим критериям.

Во-первых, разрабатываемое ПО должно входить в утвержденный перечень приоритетных направлений. К ним, напомним, относятся сферы, для которых отечественные решения или отсутствуют вовсе, или требуют дальнейшей серьезной доработки до момента использования на производстве. Здесь можно выделить три крупные группы: компьютерные симуляции физических процессов (виртуальные испытания, моделирование динамических и мехатронных систем — гидравлических, пневматических и т. д., моделирование литья полимерных материалов, имитация обработки на станках), программные комплексы для проектировщиков и инженеров, а также управленческий софт различного назначения.

Во-вторых, права на код должны остаться у разработчика — для дальнейшей поставки софта другим заинтересованным заказчикам. Таким образом обеспечивается тиражируемость продуктов на российском рынке.

Оценку соответствия заявок критериям проводят индустриальные центры компетенций (ИЦК) и центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). А сами гранты, по рекомендациям центров, выдают Российской фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и фонд «Сколково».

«Победители будут определены уже в этом году. Размер грантов — от 20 млн до 700 млн руб., — говорит Павел Гудков, зампред правления фонда «Сколково» по экспертизе и финансовой поддержке. — Поддерживаемые проекты должны быть направлены на импортозамещение зарубежных цифровых решений, что на текущий момент является важной задачей в условиях ограниченного доступа к зарубежным продуктам и сервисам».

Актуальные потребности бизнеса

Необходимость импортозамещения ПО подтверждает и опрос корпоративных клиентов, проведенный во втором квартале текущего года компанией «Контур.Толк» — подразделением холдинга СКБ Контур, которое появилось как импортозамещающий сервис в 2022 году. Это система видеоконференций, аналог Zoom и Google Meet.

Сотрудники «Контур.Толк» опросили 1200 своих корпоративных клиентов, из которых 57% заявили, что уже заменили по меньшей мере одно импортное ПО на отечественный аналог. Проще всего, по словам участников опроса, найти замену CRM, учетным системам, программам для электронного документооборота, почтовым сервисам, облачным хранилищам, сервисам видеосвязи и корпоративным мессенджерам — тут есть конкурентоспособные российские продукты, предложения достаточно.

Сложнее дело обстоит с сервисами удаленного доступа и системами управления базами данных (СУБД), следует из опроса.

Российский бизнес с пониманием относится к смене ПО: почти половина опрошенных осознают необходимость этого шага. А многие из тех, кто изначально относился к отечественному софту скептически, после опыта использования признают его подходящим для работы.

Так, компания «Тюменские молочные фермы» (входит в агропромышленный холдинг «Дамате») ранее работала на одной из западных программ, популярных в мире, но в этом году перешла на отечественное программное обеспечение. Масштаб компании (в стаде 13,5 тыс. коров, предприятие производит до 60 тыс. т молока в год — по собственным данным, это крупнейшая ферма в Сибири) удовлетворяет критериям ОЗП.

«В качестве поставщика мы выбрали ООО «Плинор», поскольку у них более чем 20-летний опыт в автоматизации АПК, — говорит представитель заказчика. — В частности, есть и готовые, отлично зарекомендовавшие себя на рынке решения для управления животноводствами, а значит — хорошее понимание бизнес-процессов»

На «Тюменских молочных фермах» «Плинор» внедрил ИТ-систему «Молоко 2.0». По словам разработчиков, она направлена на повышение эффективности молочного производства, улучшение качества продукции и оптимизацию управленческих процессов. В частности, ПО автоматизирует учет молока (его количества, качества и состава), анализирует данные о животных и помогает вести базу, включая информацию об их здоровье, продуктивности, родословной и других характеристиках. Кроме того, программа генерирует управленческие отчеты. Пользователи платформы могут регистрировать заболевания, прививки, способы лечения и другие медицинские процедуры, а также создавать графики вакцинации, снижая риски эпидемий.

С учетом размеров хозяйства, проект получился масштабным: по данным компании, общая смета превысила 200 млн руб. (при этом грант фонда «Сколково» по нацпроекту «Цифровая экономика» — 192 млн руб.). Стоимость включала в себя в том числе перенос и актуализацию данных из старой системы в новую, разработку прикладного функционала для персонала, интеграцию с прочими ИТ-программами предприятия (например, с «1С-Бухгалтерией»), а также внедрение и отладку работы платформы и обучение персонала.

«Основной целью внедрения ИАС «Молоко 2.0» послужила необходимость импортозамещения иностранной системы управления стадом, но помимо этого мы поставили перед собой задачу расширить функциональные возможности системы и наполнить ее инновационными технологиями», — отмечает представитель «Тюменских молочных ферм».

Еще два проекта, получившие гранты от фонда «Сколково» (на 318 млн и 136 млн рублей), реализуются на Череповецком комплексе АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро»). В рамках первого из них компания «Цифра» внедряет автоматизированную систему управления производством (АСУП). Это включает в себя сбор данных и формирование управленческой отчетности. В рамках второго проекта компания «РегЛаб» работает над автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУТП).

«Системы классов АСУП и АСУТП являются ключевыми для химических производств, — отмечает замдиректора по экономической безопасности — начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» Сергей Черкасов. — Без них невозможно организовать управление на современном уровне. Ранее системы АСУТП и АСУП строились на базе импортного программного обеспечения, что сегодня неприемлемо с точки зрения обеспечения устойчивости и безопасности бизнеса. Переход на отечественное ПО — гарантия не только технологической независимости, но и стабильности производственных процессов».

По словам эксперта, уже началась опытно-промышленная эксплуатация АСУП. Рабочая группа из специалистов заказчика и разработчика проводят тестирование системы — выявляют возможные недостатки и проверяют корректность формирования отчетов. «Цифра» также обеспечила перенос данных из прежней системы в новую — вручную сделать это было бы крайне трудозатратно. На основе анализа полученных данных будет дана оценка возможности перевода новой АСУП в промышленную эксплуатацию с 2025 года и тиражирования системы на другие комплексы предприятия.

Представители компаний, воспользовавшиеся грантовой поддержкой по нацпроекту «Цифровая экономика», отмечают, что она позволяет предприятиям быстрее решиться на переход к отечественному ПО без привлечения значительных финансовых средств.