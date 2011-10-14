РФ может прекратить экспорт палладия из-за истощения запасов

Россия уже в ближайшие годы может прекратить экспорт палладия, сообщил РБК источник в Министерстве финансов РФ. Так, Гохран оценивает экспортные возможности страны по палладию в 2012-2013гг. по 4-4,5 т в год, после чего экспорт может сократиться до еще меньших объемов или прекратиться вовсе.

Источник отметил, что ежегодный экспорт Гохраном палладия ранее доходил до 50 т, а в последние 2-3 года сократился до объемов на уровне 25 т в год. Сокращение экспорта из РФ до 4-4,5 т в год, по словам источника, будет означать снижение его влияния на мировой рынок палладия.

В мае сообщалось, что Гохран России может продолжить экспорт палладия в 2012г. При этом отмечалось, что часть палладия в запасах Гохрана неликвидна. В этой связи Гохран планировал такой палладий переплавить, "чтобы перевести его в ликвидное состояние".

Палладий широко применяется в электронике, автопромышленности, ювелирном, монетном деле, а также в медицине. Основными производителями палладия являются компании Anglo Platinum, Impala Platinum и Lonmil, а также "Норильский никель" и Stillwater Mining Company (до конца прошлого года принадлежал "Норникелю").